Chồng nói như dao cứa vào tim: 'Không có vợ này thì có vợ khác, cô có biết đẻ đâu...'

“Bây giờ là 12h đêm, nằm viết những dòng tâm sự này chẳng phải để cứu vãn một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ mà để tâm sự cho nhẹ lòng và nhận những lời khuyên của mọi người.

Mình năm nay 26 tuổi, chồng mình 30 tuổi, chúng mình trải qua quá trình tìm hiểu hơn 3 năm và quyết định tiến tới hôn nhân được 2 năm nay. Chúng mình đã có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh. Chuyện chẳng có gì nếu như không liên quan đến vấn đề kinh tế để rồi giờ đây mình đứng trên bờ vực chuẩn bị mất tất cả, thứ gọi là tình yêu đúng nghĩa.

Mình là nhân viên văn phòng của một công ty may mặc trong nước, ở quê lương cũng chỉ được nhỉnh 10 triệu/ tháng, do khi lấy chồng mang bầu và sinh bé nên mình tạm nghỉ việc ở công ty để ở nhà chăm sóc con cái, từ đó thu nhập trở về con số 0. Còn chồng mình thì ở nhà chăn nuôi tự do làm chung với ông bà nội, làm được bao nhiêu ông bà cầm nhưng đổi lại ông bà lo thức ăn, tiền điện cho cả nhà, vợ chồng mình chỉ phải lo tiền bỉm sữa thuốc men cho bé.

16 tháng nay mình ở nhà vì gia đình chồng bảo nghỉ ở nhà do bầu khó và chăm bé sau sinh, nên không làm ra đồng nào, tiền của chồng thì không có, nên dần dần càng nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa 2 vợ chồng. Không đi làm được cũng không có tiếng nói.

Dạo gần đây mình và chồng thường xuyên cãi nhau do không có tiền bỉm sữa mà mình thì thật sự rất ngại phải xin tiền, đặc biệt là xin tiền mẹ chồng, vì ở nhà lâu va chạm nhiều nên mẹ chồng và mình cũng không được gần gũi cho lắm. Vậy nên mình có đặt vấn đề với chồng là sang năm em bé lớn hơn một chút, mình sẽ xin ra ở riêng để có thể phấn đấu làm việc dành dụm một chút kinh tế cho riêng mình để lo cho con sau này, một phần nữa là tránh những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu dễ gây khó xử cho chồng mình là người ở giữa.

Thế nhưng chồng mình không đồng ý, rồi chửi mình bảo ăn bám mà không biết điều, bảo mình là giờ làm chung, bố mẹ giữ cho sau bố mẹ chết đi cũng có mang đi được đâu. Vậy thử hỏi từ giờ tới sau này con cái thì sẽ như thế nào hay cứ hễ cần gì lại phải xin tiền mẹ chồng?

Thế là mình cãi lại, rồi vợ chồng cãi nhau to, chồng mình bảo mình là không làm được gì thì đừng ý kiến, tất cả quyết định là phải theo chồng mình hết, mình không được cựa. Rồi bảo mình là mình đang ở nhà anh ta, ngủ trên giường nhà anh ta, ý kiến láo nháo thì cút về nhà, anh ta không cần một người vợ đã ăn bám còn không biết điều như mình.

Và có lẽ đỉnh điểm của sự việc lần này là câu nói như dao cứa vào trái tim mình: “Không có vợ này thì có vợ khác, mày có biết đẻ đâu, may mà có bác sĩ đẻ chứ, mai tao viết đơn cho mà ký rồi mà cút về nhà”.

Sự hy sinh vì chồng con của một người đàn bà chết ở câu nói ấy, ngay thời điểm ấy có lẽ mình và chồng mình sẽ không còn gì để có thể lưu luyến nhau thêm nữa rồi.

Phải chăng mình đòi hỏi quá nhiều, muốn ra ở riêng là sai, và không biết đẻ thường mà phải đẻ mổ vì mình bị vỡ ối giữa đường là sai hay sao?”.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về vô số tương tác của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử vô lý, bảo thủ của người chồng này, đồng thời khuyên chị vợ nên nhanh chóng ly hôn và tìm kiếm công việc để bắt đầu cuộc sống mới vì tự chủ kinh tế, độc lập tài chính là một trong những yếu tố cần thiết để cuộc sống hạnh phúc hơn.

- Bạn đi làm 10 triệu, bạn có dành ra một nửa thuê người trông con thì vẫn còn tiền bỉm sữa, chứ ở nhà phụ thuộc thật sự mệt mỏi. Hai vợ chồng đã nói nhau đến tầm này thì không còn gì để lưu luyến níu kéo nữa. Bạn ly hôn con nhỏ vẫn được quyền nuôi. Thời gian đầu về nhờ bố mẹ đẻ chăm con cho đi làm, thời gian sau sẽ ổn hơn. Mình luôn nói với chồng rằng "không có anh mẹ con em không chết được". Mình vẫn chăm lo được cho con đầy đủ mà không cần ai cả. Mình sẽ luôn cố gắng hết sức để kiếm được nhiều tiền hơn, tự chủ hơn về kinh tế.

- Thế này thì chọn ly hôn em ơi. Nghĩ cho con cái nhưng sau nó lớn trong cảnh bố khinh thường mẹ như thế thì cũng không tốt cho cháu. Cố gắng giành lấy quyền nuôi con rồi đi làm lại em ạ.

- Một người đàn ông 30 tuổi đầu vẫn phải bám váy mẹ, không tự chủ được kinh tế, không chăm lo được cho vợ con là thất bại về mọi mặt. Nên nhớ bố mẹ không thể đi với mình hết cả đời được, vợ sẽ thay bố mẹ đi với mình quãng đời còn lại. Cứ to mồm đòi lấy vợ khác, đàn ông hèn mọn như vậy thì ai chịu được!

- Nghe lời bố mẹ là tốt nhưng nên có chính kiến. Đã lập gia đình tức là đã trưởng thành và nên có trách nhiệm với người khác hơn. Bên tình, bên hiếu làm sao cho cân là cả một nghệ thuật.

- Chọn chia tay luôn. Mình cũng ở nhà từ khi bầu đến giờ, không làm ra đồng nào. Dù cãi nhau nhưng chồng chưa bao giờ nói mình ăn bám. Người đàn ông cứ nghĩ đàn bà đẻ là đương nhiên nhưng các anh có đẻ đâu mà biết, cho chăm con 1 tuần xem có chạy mất dép không?

