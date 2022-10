Chém người rồi bỏ trốn sang Đài Loan, người đàn ông đầu thú sau 7 năm gây án

Theo cơ quan chức năng, vào ngày 4/7/2015, Duy và Lê Văn Bình (34 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với Hoàng Văn Huân (34 tuổi) và Lộc Văn Tiên (33 tuổi) tại khu 2, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Bị can bị cơ quan công an bắt.

Duy và Bình khi đó dùng đao và dao chém đối thủ khiến 2 nạn nhân bị thương tích nặng, tỷ lệ thương tật là 10% mỗi người. Công an huyện Văn Lãng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Duy và Bình.

Nhưng Duy bỏ trốn trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Ngày 22/2/2016, Công an huyện Văn Lãng ra quyết định truy nã Duy. Đến ngày 7/10/2022, bị can đến cơ quan công an đầu thú.

Tại trụ sở điều tra, Duy khai sau khi gây án và bị điều tra, đối tượng đi Đài Loan để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Sông Yên