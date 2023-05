Bản tin tài chính sáng 3/5: Giá vàng tăng vọt, dầu giảm mạnh, USD đi lên

Chốt phiên giao dịch 28/4, trước kỳ nghỉ lễ, giá vàng miếng 4 số 9 mua vào tại SJC TP.HCM là 66,6 triệu đồng mỗi lượng và 67,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng 4 số 9 tại SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và bán ra là 67,22 triệu đồng.

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,55 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,15 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đêm 2/5 ở mức 2.010 USD mỗi ounce. Giá vàng kỳ hạn được giao dịch ở mức 2.017,2 USD một ounce.

Trong phiên, có thời điểm, giá vàng quốc tế giảm về dưới ngưỡng 1.980 USD mỗi ounce do đồng USD tăng sau khi Mỹ giải quyết xong vụ First Republic Bank phá sản. Giá vàng giảm còn do giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể sẽ tăng lãi suất và tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát sau khi ổn định được vụ đổ vỡ thứ 4 trên thị trường ngân hàng nước này. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá vàng đã tăng nhanh trở lại.

Trên thị trường chứng khoán, ở phiên giao dịch cuối tuần trước (28/4), VN-Index tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 9,49 điểm, lên 1.049,12 điểm. HNX-Index tăng 1,62 điểm, lên 207,48 điểm. UpCoM-Index tăng 0,35 điểm, lên 77,77 điểm.

Giá USD tiếp đà tăng (Ảnh: Hoàng Hà)

Về giá đô la, tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ngày 29/4 ở mức 23.639 đồng mỗi USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ngày 28/4 ở mức 23.450 đồng mua vào và bán ra là 24.770 đồng mỗi đô la.

Trên thế giới, giá đồng đô la Mỹ tiếp tục đi lên. Chỉ số DXY đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt vào lúc 22 giờ ngày 2/5 giờ Việt Nam ở mức 102,04 điểm.

Trong khi đó, giá xăng dầuthế giới lại giảm mạnh do các nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong kỳ họp diễn ra trong tuần này. Giá dầu Brent đã rời xa mốc 80 USD mỗi thùng.

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành ngày 21/4 của liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Theo đó, giá xăng RON 95 là 23.630 đồng một lít. Giá xăng E5 xuống mức 22.680 đồng một lít. Giá dầu diesel không cao hơn 19.390 đồng một lít. Giá dầu hỏa xuống 19.480 đồng mỗi lít.

Hạnh Nguyên