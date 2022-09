Tìm kiếm 2 cháu bé mất tích khi đi tắm biển ở Nghệ An

Trong lúc tắm biển Diễn Thành (huyện Diễn Châu, Nghệ An), 4 em nhỏ không may chới với giữa dòng nước. 2 em may mắn bơi được vào bờ, còn 2 em đuối nước, đang mất tích.