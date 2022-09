Mua 60m3 gỗ lậu quý hiếm rồi gửi công ty em ruột để qua mắt công an

Sáng nay (18/9), Công an TP Buôn Ma Thuột vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục đo đếm hơn 60m3 gỗ lậu quý hiếm được tập kết tại phường Tân Lập, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý chủ số gỗ này.

Toàn cảnh bãi gỗ lậu được phát hiện trong trụ sở công ty gỗ do ông Lê Xuân Hiệp làm chủ.

Trước đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã kiểm tra, phát hiện tại Trụ sở của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ gỗ Phương Tây Nguyên (ở đường Đinh Núp, phường Tân Lập), do ông Lê Xuân Hiệp (45 tuổi, trú tại phường Tự An) làm Giám đốc đang tập kết số lượng lớn gỗ trái phép.

Lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột trực tiếp chỉ đạo kiểm tra bãi gỗ trái phép.

Qua đo đếm, Công an TP Buôn Ma Thuột xác định số lượng hơn 60m3 gỗ tròn, chủng loại Căm xe, thuộc nhóm II quý hiếm, đường kính từ 10cm đến 25cm, chiều dài từ 0,4m đến 1m.

Sau khi kiểm tra, công an phát hiện tất cả số gỗ trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại cơ quan công an, ông Hiệp khai nhận toàn bộ số gỗ này là của anh trai tên Lê Xuân Hải (65 tuổi) trú cùng phường và một số người khác gửi tập kết ở đây để cưa xẻ, chế biến.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ.

Sông Cài