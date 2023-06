Mưa lớn ở miền Bắc sắp chấm dứt, nắng nóng quay trở lại

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và hôm nay (25/6), thời tiết ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Cụ thể, lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 15h hôm nay có nơi trên 100mm như: Sập Vạt (Sơn La) 114mm, Yên Thế (Yên Bái) 185mm, Ninh Lai (Tuyên Quang) 133.6mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 134.6mm, Lập Thạch (Vĩnh Phúc) 153.9mm, Trường Sơn (Bắc Giang) 110mm, Yên Lập (Quảng Ninh) 123.6mm,…

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 1-2 ngày tới, ở phía Đông Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa khu vực này từ 19h tối nay đến 24 giờ sau là 30-70mm, có nơi trên 100mm; trong 24 giờ tiếp theo giảm còn 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Miền Bắc còn mưa lớn đến ngày mai rồi giảm dần và cuối tháng có nắng nóng trở lại. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày mai (26/6), khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm).

Từ 27/6, thời tiết miền Bắc còn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối và đêm; ngày nắng hửng trở lại; từ 29/6, có nơi nắng nóng.

Đối với khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay và ngày mai cũng có mưa với lượng 15-30mm, có nơi trên 60mm; ngày nắng, riêng từ Quảng Bình đến Phú Yên có nơi nắng nóng.

Từ đêm 27-28/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng; từ 29/6 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Đối với Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Bảo Anh