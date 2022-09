Lừa tiền tỷ từ chiêu trò vay tiền làm dịch vụ đáo nợ ngân hàng

Khi thu thập thông tin, tài liệu viết về vụ án này, một câu hỏi đặt ra cho tôi là vì sao một thời gian dài, Nguyễn Thị Hương không trả tiền nhưng nhiều nạn nhân vẫn tiếp tục chuyển cho đối tượng, với số lượng ngày một nhiều hơn. Để rồi, sau khi Hương bỏ trốn, nhiều gia đình rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười”… Trong vụ án này, có gia đình nhiều người thân cùng lúc đều chuyển tiền cho Hương, có trường hợp lại vay mượn của những người khác để chuyển cho Hương…

Đối tượng Nguyễn Thị Hương tại cơ quan Công an.

Lời khai của hai trong số các nạn nhân, có lẽ phần nào giải đáp được câu hỏi trên. Một trong số đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Thu Hồng (trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Qua các mối quan hệ xã hội, chị Hồng quen biết Hương. Qua một vài lần trò chuyện, Hương giới thiệu với Hồng rằng chị ta làm dịch vụ đáo nợ ngân hàng cho khách lấy tiền công; hiện có rất nhiều người đang cần tiền để đáo nợ cho các khoản vay của họ tại các ngân hàng.

Đối tượng Hương đồng thời gợi ý với chị Hồng về việc cho vay tiền… Hương giải thích với chị Hồng rằng, sau khi đáo hạn, ngân hàng sẽ trả lại tiền cho khách vay. Sau khi nhận tiền, khách hàng sẽ trả lại toàn bộ tiền gốc và tiền công dịch vụ, lúc đó Hương sẽ trả lại tiền cho chị Hồng. Mỗi gói đáo hạn trong khoảng thời gian trong vài ngày là làm xong thủ tục; tuỳ vào mỗi gói (thời gian dài hay ngắn) chị ta sẽ trả lại cho chị Hồng từ 0,8 đến 2% trên tổng số tiền gói đáo hạn.

Do tin tưởng vào những lời nói của Hương, từ tháng 8 đến tháng 10/2020, chị Hồng đã chuyển cho Hương vay hơn 5 tỷ đồng. Có lần, chị Hồng đưa trực tiếp bằng tiền mặt, cũng có lần chuyển qua tài khoản ngân hàng; có lúc Hương viết giấy biên nhận vay tiền, xác nhận nợ nhưng cũng có lần không.

Đến hẹn lấy tiền, Hương lấy lý do lại có khách mới cần đảo nợ ngân hàng, tiếp tục vay thêm tiền của chị Hồng. Đối với tiền lãi thì Hương nói rằng để cộng dần vào sẽ thanh toán sau này. Cứ thế, đối tượng đã khiến chị Hồng tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền cho chị ta hết lần này đến lần khác, với số tiền như trên. Thời gian sau này, chị Hồng nhiều lần đòi Hương thì đối tượng trả lại được 110 triệu đồng, sau đó thì Hương bỏ đi đâu không rõ.

Một số trường hợp, để làm tin cho người bị hại, Hương còn đưa ra các tài liệu và thông tin giả để khiến các con mồi sập bẫy. Trường hợp của chị Kiều Thị Mai Thoan (trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) là một ví dụ. Cũng như các bị hại khác, sau khi làm quen với chị Thoan, Hương tiếp tục giới thiệu về hình thức đáo hạn ngân hàng. Để cho chị Thoan tin tưởng, Hương cho nạn nhân xem các hình ảnh được lưu trong máy điện thoại, chụp các khế ước vay tiền của nhiều khách hàng.

Do tin tưởng những lời nói của chị ta, trong thời gian từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2020, chị Thoan đã cho đối tượng vay hơn 2,7 tỷ đồng. Vì sao Hương chưa trả khoản vay trước mà chị vẫn tiếp tục cho đối tượng vay thêm tiền, trước câu hỏi của tôi, chị Thoan cho biết: Khi đến hạn trả nợ, Hương đến nhà tôi. Trong các lần này, đối tượng thường mang theo một khoản tiền lớn hơn số tiền gốc tôi đã cho Hương vay. Sau đó, Hương nói rằng có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng với số tiền lớn hơn nên bảo tôi tiếp tục cho mượn tiền… Điều này, khiến cho chị Thoan tin tưởng, không những tiếp tục cho đối tượng nợ lại khoản tiền gốc trước mà còn cho vay thêm tiền.

Ngày 23/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận 5 đơn tố giác của: ông Nguyễn Viết Xuân (SN 1976); ông Trần Quang Trường (SN 1962); ông Phan Đức Hoàn (SN 1965); ông Lê Văn Tài (SN 1973); ông Bùi Văn Lung (SN 1969, đều ở tỉnh Phú Thọ), tố cáo Hương có hành vi vay tiền sau đó bỏ trốn không trả theo thỏa thuận, có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong khi Cơ quan CSĐT đang tiến hành kiểm tra xác minh thì ngày 12/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1964); ông Nguyễn Văn Sang (SN 1960, đều trú tại khu 3, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), tố cáo Hương có hành vi chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Hợp (SN 1984, ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, con ông Quyền) số tiền 400 triệu đồng và của chị Nguyễn Thu Hồng (con gái ông Sang) số tiền hơn 3,3 triệu đồng cùng các đơn tố cáo của bà Kiều Thị Thoan (SN 1979); anh Cao Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1991); anh Lê Đình Thuyết (SN 1988, đều trú tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), tố cáo Hương có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tổng số hơn 3, 5 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành triệu tập để làm việc đối với Hương nhiều lần nhưng Hương không có mặt tại gia đình và địa phương; đã ra thông báo truy tìm người đối với Hương và đã áp dụng nhiều biện pháp xác minh, truy tìm đối tượng.

Ngày 19/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký trên các tài liệu do các ông, bà có đơn tố giác tội phạm cung cấp với chữ ký, chữ viết của Hương. Tại bản Kết luận giám định số 445/KLGD-ĐV/PC09 ngày 22/4/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: Chữ ký đứng tên Nguyễn Thị Hương, các chữ “Nguyễn Thị Hương” dưới mục “Người nhận tiền; Vợ” và chữ viết điền vào các mục trên 5 giấy biên nhận; 3 giấy biên nhận vay tiền là do cùng một người ký và viết ra.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 18/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự. Ngày 5/5, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương theo quyết định khởi tố bị can; ngày 6/5, ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Hương.

Ngày 18/8, sau khi bắt được Hương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ Hương để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của bị can.

Tại cơ quan điều tra, bị can Hương đã khai nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, quyết định phục hồi điều tra bị can để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

