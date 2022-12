Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú người chồng chém nhân tình cũ của vợ trọng thương

Phòng giao dịch một cửa, nơi xảy ra vụ việc

Trưa ngày 15/12, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đình T. (SN 1989, trú tại TDP Tây Long, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vì tội cố ý gây thương tích.

Theo Công an huyện Cẩm Xuyên, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân từ trước, chiều ngày 3/11/2022, chị Hoàng Thị Mỹ H. (SN 1992, vợ của Phạm Viết Ph.) đã đến Uỷ ban thị trấn Thiên Cầm cùng với chồng gọi Nguyễn Thị H. ra nói chuyện sau đó xảy ra cãi cọ. Quá trình đôi co, Hoàng Thị Mỹ H. có đánh mấy cái vào lưng của Nguyễn Thị H. nhưng không gây thương tích.

Ấm ức vì bị đánh, Nguyễn Thị H. đã gọi chồng là Nguyễn Đình T. đến để cùng giải quyết vụ việc. Khi Nguyễn Đình T. vừa đến thì nghe vợ nói là bị quấy và đánh đập nên T. đã lấy mũ bảo hiểm nhảy vào đánh Phạm Viết Ph. rồi 2 bên đánh nhau. Quá trình đó, Nguyễn Đình T. liền lấy con dao rọc giấy gây thương tích cho Phạm Viết Ph. với tỷ lệ thương tật 13%.

Liên quan đến việc Nguyễn Đình T. dùng dao rọc giấy gây thương tích cho Phạm Viết Ph., một cán bộ của Trạm y tế thị trấn Thiên Cầm thông tin, nạn nhân Phạm Viết Ph. bị chém tổng cộng 5 nhát, trong đó có 1 nhát ngay giữa mặt, làm mất một phần cánh mũi bên trái; 1 nhát ở cẳng tay trái; 1 nhát ở cánh tay phải; 1 nhát ở ngực và 1 nhát ở lưng. Y bác sĩ đã tiến hành sơ cứu sát khuẩn, khâu vết thương ở ngực, lưng và 2 tay với tổng cộng khoảng 30 mũi.

Về mối quan hệ giữa Nguyễn Thị H. (Công chức Tư pháp) và Phạm Viết Ph. (Công chức tài nguyên môi trường), ông Hoàng Duy Trung, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Cẩm Xuyên cho biết, UBKT Huyện uỷ đã ban hành quyết định khai trừ khỏi đảng đối với Công chức Tư pháp Nguyễn Thị H.

Trụ sở UBND thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) nơi Phạm Viết Ph. và Nguyễn Thị H. đang công tác

“Đối tượng này vừa là Đảng viên vừa là công chức nhà nước nhưng suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quan hệ nam nữ không được lành mạnh”, ông Trung nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trung, từ quan hệ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 phía, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Theo hồ sơ của công an thì chồng của Nguyễn Thị H. đã gây thương tích đối với Phạm Viết Ph. với tỷ lệ thương tật 13%.

