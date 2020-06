Kích cỡ cậu nhỏ chính là một phần quan trọng giúp cuộc ân ái thêm mặn nồng và mãnh liệt hơn. Kích thước cậu nhỏ thế nào là chuẩn, không bị bé, là thắc mắc không chỉ của đấng mày râu mà còn là sự tò mò của phái đẹp. Vấn đề này cũng rất được các chị em quan tâm vì nó thể hiện sự hấp dẫn, thu hút của người đàn ông. Hơn nữa, một cậu nhỏ có “sức vóc to dài” sẽ làm sự tiếp xúc giữa cậu bé và cô bé của nàng tốt hơn, cọ xát nhiều hơn do đó tăng khoái cảm và cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều, giúp nàng thỏa mãn khi quan hệ, dễ dàng thăng hoa và lên đỉnh, điều mà bất cứ phụ nữ nào cũng mong muốn.

Kích thước cậu nhỏ thế nào là chuẩn?

Nhiều nam giới không thể biết rõ dương vật của mình là to hay nhỏ hơn so với mức chuẩn vì đây là vấn đề khá tế nhị, khó có thể trao đổi hay chia sẻ cùng người khác. Thực tế, kích thước cậu nhỏ phụ thuộc vào yếu tố di truyền, dinh dưỡng, thể trạng của mỗi người. Giống như con người, có người cao người thấp, ngón tay có ngón ngắn ngón dài, dương vật của mỗi người cũng có độ dài khác nhau. Người cao to thì cậu nhỏ thường cũng to dài tương xứng, nhưng có người vóc dáng nhỏ bé nhưng kích thước cũng thuộc hàng khủng (tuy rất ít). Theo nhiều nghiên cứu thì chiều dài trung bình của dương vật đàn ông Việt Nam khoảng 11-13cm khi cương cứng. Tuy nhiên nếu ai sở hữu cậu nhỏ ngắn hơn thì cũng đừng quá lo lắng, vì theo các thống kê thì khi cậu nhỏ ngắn hơn 9cm khi cương thì mới được coi là dương vật ngắn.

Thực tế cho thấy, cậu nhỏ được chia làm 2 loại đặc trưng. Một loại trông không dài rộng, thậm chí “yếu ớt” trong trạng thái bình thường, nhưng khi hưng phấn sẽ nở rộng ra và vươn dài lên gấp đôi ban đầu. Loại còn lại lúc nào cũng lù lù hùng dũng, mạnh mẽ và to lớn nhưng khi “lâm trận” cũng chỉ vươn, nở ra không đáng kể. Hơn nữa thực ra kích thước cậu nhỏ cũng chỉ là một phần, chứ không phải là yếu tố chi phối hoàn toàn cuộc yêu. “Bữa tiệc” có hoàn hảo hay không còn phụ thuộc vào nghệ thuật chinh phục đối phương của mỗi người.

