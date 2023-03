Khỏa thân trên phố, 'nữ hoàng phim teen' bị đưa vào trại tâm thần

Amanda Bynes



Amanda Bynes sinh năm 1986, từng là diễn viên nhí nổi tiếng, tham gia nhiều bộ phim đình đám thập niên 1990, 2000 như: What a Girl Wants (2003), Hairspray (2007), Easy A (2010).... Tuy nhiên nữ hoàng phim teen một thời sớm dính vào nhiều bê bối đời tư như lạm dụng chất kích thích khiến cô phải dừng diễn xuất nhiều năm qua.

Năm 2018 Amanda Bynes bày tỏ mong muốn đóng phim trở lại nhưng không thành và phải chịu sự quản thúc từ năm 2013 đến tháng 3 năm ngoái.

Trang TMZ đưa tin Amanda Bynes đã bị đưa vào viện tâm thần khi bị phát hiện lang thang gần trung tâm Los Angeles sáng ngày Chủ Nhật vừa qua trong trạng thái khỏa thân.

Nữ diễn viên cho biết đã gọi xe và nói với tài xế rằng cô đang bị rối loạn tâm thần trước khi gọi cho 911. Amanda Bynes được đưa đến đồn cảnh sát và sau đó đội kiểm tra sức khỏe tâm thần đã chuyển nữ diễn viên tới trại tâm thần 5150.

Đây là nơi cho phép lực lượng chức năng giam giữ một ai đó trái với nguyện vọng của họ trong vòng 72 giờ hoặc hơn. Trong thời gian này, người bị giam giữ có thể được đánh giá đầy đủ về tình trạng sức khỏe tâm thần.

Hiện tại Amanda Bynes đã được chuyển tới bệnh viện và sẽ được chăm sóc trong vài ngày tới. Nữ diễn viên được xác định không hề bị thương. Tuy nhiên người đại diện của Amanda Bynes hiện vẫn chưa có phản hồi khi DailyMail liên lạc.

Trước khi được đưa đến trại tâm thần, Amanda Bynes đã hủy buổi gặp mặt với dàn diễn viên phim All That dự kiến diễn ra vào thứ 7 tuần trước vì lý do sức khỏe dù trước đó cô bày tỏ sự háo hức được kết nối lại với các bạn diễn một thời.

Đây đáng lẽ là sự kiện đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của Amanda Bynes sau khi cô kết thúc 9 năm bị mẹ quản thúc do không thể quản lý được hành vi của mình vì rượu chè và ma túy.

Mỹ Anh