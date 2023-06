Hình ảnh trước và sau khi các địa điểm nổi tiếng ở Mỹ bị khói bao trùm

Theo hãng tin CNN và tờ The Guardian, ngoài việc đe dọa tới sức khỏe, bầu trời đầy khói đã làm thay đổi tầm nhìn của một số địa danh mang tính biểu tượng. Thành phố New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cảnh lúc bình thường trên sông Hudson nhìn từ đảo Liberty.

Sông Hudson mù mịt do bị khói bao trùm.

Các nhà nghiên cứu cho biết, Mỹ đang trải qua tình trạng ô nhiễm không khí độc hại do khói cháy rừng. Kể từ ngày 7/6, người dân New York phải đối mặt với mức độ ô nhiễm cao gấp 5 lần so với mức tiêu chuẩn chất lượng không khí quốc gia.

Đường chân trời New York trước đây...

... và hiện tại chìm trong khói.

Các nhà nghiên cứu Standford ước tính, hôm 7/6 một người Mỹ trung bình phải tiếp xúc với 27,5 microgram/m3 vật chất dạng hạt nhỏ có trong các đám khói. Những đốm nhỏ của bụi, các mảnh vụn bị đốt cháy khác, được gọi là PM2.5, chôn sâu trong phổi khi con người hít vào và có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, thậm chí có thể gây tử vong.

Quảng trường Thời đại hồi đầu tuần này

Hiện tại, tầm nhìn ở Quảng trường Thời đại bị hạn chế rất nhiều.

Hiện, nhiều người New York chọn ở trong nhà thay vì cố đối mặt với những con phố chìm trong khói. Các quan chức y tế của thành phố đã đưa ra danh sách các biện pháp an toàn cần thực hiện trong bối cảnh thành phố vẫn bị bao phủ trong màn khói dày đặc, vốn có thể kéo dài thêm vài ngày nữa.

Ảnh chụp Philadelphia trước khi khói cháy rừng bao trùm.

Philadelphia hiện tại mờ mịt.

Cảng Inner, Baltimore lúc bình thường.

Cảng Inner, Baltimore trong làn khói.

Washington lúc bình thường...

...và khi bị khói bao trùm.

Hoài Linh