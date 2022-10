Lừa chung tiền mua đất rồi chiếm đoạt của đồng hương gần 2,7 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt các quyết định đối với Phạm Thị Oanh (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Chiều 6/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo lài liệu từ cơ quan điều tra, vào năm 2021, Phạm Thị Oanh đã vay tiền của một số cá nhân với lãi suất cao để đầu tư mua, bán đất. Tuy nhiên sau đó giá đất giảm, cùng với việc siết chặt tiền vay của ngân hàng nên Oanh rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán.

Do các khoản nợ quá hạn, thường xuyên bị chủ nợ đòi tiền nên Oanh đã tìm gặp chị P.T.T (SN 1971, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) để bàn bạc về việc góp tiền mua đất, lãi sẽ được trả trước, thu lời cao để chiếm đoạt của chị P.T.T tổng số tiền 2.695.500.000 đồng.

Để tạo lòng tin, ngày 20/6/2022, Oanh chở chị T. đến xem 1 thửa đất mà chủ đất chuẩn bị làm nhà tại khu quy hoạch thuộc xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà). Oanh nói với chị T. là đã mua thửa đất này với giá 1 tỷ đồng, hiện có khách mua lại với giá 1,1 tỷ đồng.

Tin tưởng Oanh, chị T. đã vay mượn tiền rồi giao cho Oanh 1.038.000.000 đồng. Nhận được tiền, Oanh dùng trả nợ và chi tiêu hết. Sau thời hạn 20 ngày, chị T. yêu cầu trả tiền thì Oanh lấy lý do khách chưa vay được tiền nên chưa bán được đất và xin trả tiền lãi, kéo dài thời gian vay thêm 20 ngày.

Bị chủ nợ tiếp tục đòi tiền, ngày 02/7/2022, Oanh đến gặp chị T. và thông báo có 1 lô đất ở xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà) bán với giá 1,6 tỷ đồng, Oanh đã tìm được khách để bán lại, tiền lời là 150.000.000 đồng, 25 ngày thu hồi vốn.

Trong vòng 2 tháng, Phạm Thị Oanh đã chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Tin tưởng Oanh, chị T. lại vay mượn người khác giao cho Oanh, tổng cộng 2 lần 2.695.500.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Oanh dùng trả nợ hết. Đến hạn, chị T. yêu cầu trả tiền thì Oanh thông báo không còn khả năng thanh toán nên chị T. đã trình báo cơ quan Công an.

Ngày 03/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Thị Oanh để điều tra theo quy định.

Trần Hoàn