Hà Tĩnh: Phát hiện 2 xe khách chở 17 phiến gỗ lậu

Chỉ trong vòng 24 tiếng, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện 2 xe khách chở gỗ trái phép, thu hồi 17 phiến gỗ các loại.

Và khoảng 6h40 sáng 14/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A (thuộc địa phận phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Đội Tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn phát hiện xe ô tô khách mang biển số Nghệ An, lưu thông theo hướng Nam – Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, ngoài một số hành khách, dọc theo lối đi của phương tiện còn có 4 tấm gỗ sao xanh, kích thước khá lớn, khối lượng khoảng 1,5m3, được buộc dây và phủ chăn che kín.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hồ Đăng Nh. (SN 1963, trú xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An) không xuất trình được hóa đơn và các giấy tờ liên quan tới nguồn gốc xuất xứ của 4 tấm gỗ nói trên.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Nh. khai nhận, 4 tấm gỗ sao xanh được mua tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), khi đang trên đường vận chuyển về Nghệ An thì bị phát hiện.

Sau khi lập biên bản sự việc, tổ tuần tra đã bàn giao cho Công an thị xã Hồng Lĩnh xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 13/11, trong khi làm nhiệm vụ tại Km558+300 thuộc địa bàn xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh), tổ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6.1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện xe khách mang BKS 47B-017.70 do B.Ph. (SN 1970, trú huyện Ea Kar, Đắk Lắk) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong thùng xe khách chở 13 tấm gỗ chưa rõ chủng loại. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.

Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe B.Ph. khai nhận số gỗ trên được một người ở Hà Tĩnh thuê vận chuyển từ Đắk Lắk về Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản, bàn giao cho phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn