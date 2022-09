Hà Nội nắng nhẹ, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa dông rải rác diện rộng, mưa to về đêm

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng rìa phía Bắc rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nâng trục dần lên phía Bắc, riêng vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m đến 3000m; áp và độ ẩm ít thay đổi. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ yếu và có xu hướng hoạt động mạnh dần từ ngày 13/9; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Dự báo thời tiết 24 trong 48 giờ tới (ngày 12-13/9), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa rào và dông rải rác ở khắp các khu vực trên cả nước. (Ảnh minh họa)

Đêm 13/9, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Đêm 15, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 16-17/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm 16/9, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 17-18/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, từ đêm 13 đến ngày chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết chu kỳ 1 tháng, từ đêm 11/9 đến ngày 10/10/2022, cơ quan khí tượng cho hay: Xu thế nhiệt độ trung bình ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN), các khu vực còn lại xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Về xu thế lượng mưa, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến thấp hơn so với TBNN; riêng trung du và vùng núi phía Bắc cao hơn TBNN; khu vực miền Tây Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Đáng chú ý, trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện khoảng từ 2-3 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông tập trung trong thời kỳ cuối tháng 9 và tháng 10.

Dự báo thời tiết, nhiệt độ các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay như sau:

Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

