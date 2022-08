Ô tô khách lao qua lan can xuống bãi biển Phú Quốc, hành khách được phen hết hồn

Vụ tai nạn hi hữu ở Phú Quốc khiến cư dân mạng thắc mắc không biết do tài xế nhầm đường hay vì lí do gì mà chở hành khách lao thẳng xuống bờ biển như vậy.