Từ vụ bé gái bị giáo viên dâm ô, xâm hại: Bố mẹ phải tránh 'mất bò mới lo làm chuồng'?

Những ngày qua liên tục xuất hiện các vụ việc học sinh bị giáo viên sàm sỡ, dâm ô khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Không phải bây giờ mà trước đó từng có nhiều vụ việc giáo viên sờ soạng, thậm chí dâm ô học sinh khiến nhiều người lo ngại liệu trường học có thực sự an toàn và bố mẹ cần làm gì để bảo vệ con mình.

Sự việc thầy giáo sờ soạng vùng kín học sinh lớp 4 ở Thái Bình hay vụ thầy giáo bị tố xâm hại học sinh lớp 2 tại Bìn Dương vừa qua lại lần nữa đặt ra nhiều vấn đề trong việc giáo dục con trẻ về kỹ năng phản biện, phòng tránh xâm hại tình dục, giáo dục về giới tính nói chung…

Theo Thạc sĩ Lê Thị Loan - nguyên Phó khoa Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục), muốn trẻ biết phản biện hay nhận biết mình đang bị lợi dụng, bị sàm sỡ, bị dâm ô thì bản thân đứa trẻ phải có kiến thức, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến kỹ năng phòng chống xâm hại.

“Một vấn đề mà hiện nay chúng ta có thể nhận thấy là việc giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại không phải cơ sở giáo dục nào cũng có thể làm tốt, nhất là ở những địa phương kinh tế khó khăn. Rồi chưa kể nhiều trường không dám thay đổi, không quan tâm mấy đến hiệu quả của các chương trình giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cho học sinh vì nghĩ rằng học sinh còn quá bé nên chưa hiểu. Thế nhưng họ không biết rằng vì không hiểu nên học sinh mới dễ thành nạn nhân của những kẻ biến thái”, thạc sĩ Lê Thị Loan nói.

Ảnh minh họa

Cũng theo vị chuyên gia này, hiện nay nhiều phụ huynh chưa có sự quan tâm đúng mức đến giáo dục giới tính cho con một phần là do bản thân bố mẹ cũng không hiểu thế nào là giáo dục giới tính, ngại nhắc đến vì nghĩ đây là những vấn đề về cảm xúc, tế nhị mà bố mẹ khó có thể bày tỏ với con. Vậy nhưng bố mẹ phải là người chủ động chia sẻ trước thì các con mới bày tỏ dễ dàng hơn.

“Để phòng tránh trẻ bị xâm hại, cha mẹ cần có hiểu biết nhất định và ngay từ khi con còn nhỏ phải chỉ cho con biết điểm nhạy cảm trên cơ thể, tuyệt đối không để người khác đụng chạm vào.

Bố mẹ có thể dạy con về tình huống không an toàn, nếu thấy thiếu an toàn có thể lên tiếng, thậm chí sẵn sàng tinh thần phản kháng hay cầu cứu sự giúp đỡ của những người bên cạnh”, thạc sĩ Lê Thị Loan cho hay.

Thạc sĩ Lê Thị Loan nhấn mạnh, với những em là nạn nhân của quấy rối tình dục, dâm ô thì vấn đề quan trọng nhất là giúp các em sớm ổn định tâm lý để tiếp tục học tập.

Ngày 17/2 , Công an xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) nhận được tin trình báo của người nhà em N. (10 tuổi, học lớp 4 Trường tiểu học An Vinh) về việc học sinh này bị N.B.N - giáo viên nhà trường sàm sỡ, sờ soạng chỗ nhạy cảm trước mặt nhiều học sinh.



Sau khi bị thầy giáo dâm ô, em N. tỏ ra hoảng loạn, bất ổn tâm lý nên gia đình đã hỏi chuyện. Sau khi nghe em N. kể lại việc bị dâm ô, gia đình em đã trình báo công an xã An Vinh.



Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an huyện Quỳnh Phụ điều tra, làm rõ theo quy định. Trường tiểu học An Vinh đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với N.B.N để phục vụ điều tra.



Tại cơ quan công an, bước đầu N.B.N đã thừa nhận hành vi và cho biết đây là lần đầu thực hiện việc dâm ô học sinh.



Theo thông tin từ công an huyện Quỳnh Phụ thì đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.B.N (45 tuổi), giáo viên tiếng Anh tại Trường tiểu học An Vinh vì hành vi dâm ô trẻ em.



Ở một diễn biến khác, chiều 26/2 , mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc một học sinh tiểu học bị giáo viên dâm ô ở trường. Theo lời chị Th. (mẹ nạn nhân), vào lúc 21h tối 23/2, gia đình nghe con gái tên N. kể lại, trưa cùng ngày thầy giáo N.T.T, chủ nhiệm lớp 2/9 trường Tiểu học Nhị Đồng (TP Dĩ An, Bình Dương) gọi bé N đến chỗ ngủ của học sinh và hỏi về chuyện gia đình.



Tại đây, thầy T. có hành vi dâm ô bé N. Sau khi nghe lại sự việc, đến sáng ngày 24/2, gia đình đã đưa bé N. đến trường gặp thầy chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng.



Liên quan đến vụ việc, ông Lê Minh Phúc, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Dĩ An (Bình Dương) xác nhận vụ việc. Theo ông Phúc, trưa 24/2, phụ huynh học sinh lớp 2 tại trường Tiểu học Nhị Đồng đến gặp hiệu trưởng, báo lại việc ông N.T.T., giáo viên chủ nhiệm, có hành vi dâm ô đối với con gái.



Sau khi tiếp thu ý kiến phản ánh từ phụ huynh, hiệu trưởng trường Tiểu học Nhị Đồng mời thầy giáo lên trao đổi để nắm sự việc, đồng thời báo cáo Phòng GD&ĐT thành phố Dĩ An.



Ngay trong ngày 24/2, phòng GD&ĐT chỉ đạo trường tạm đình chỉ giảng dạy đối với ông N.T.T., phân công giáo viên khác dạy lớp đó thay ông T. Phòng cũng giao ban giám hiệu (một hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng) xuống thăm gia đình, trấn an tâm lý học sinh.

Hoàng Thanh