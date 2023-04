Giá vàng hôm nay 21/4: Trên đà hồi phục

Giá vàng trong nước hôm nay

Sáng ngày 21/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h48' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h59' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.450.000 đồng/lượng 67.070.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.450.000 đồng/lượng 67.050.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.450.000 đồng/lượng 67.070.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.400.000 đồng/lượng 66.950.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.400.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật sáng 21/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 14-21/4

Chốt phiên giao dịch 20/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,95 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 15/4 ở mức 23.642 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.774 đồng/USD (mua - bán).

Tỷ giá trung tâm ngày 21/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.634 đồng/USD, giảm 8 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (21/4) được giao dịch quanh mốc 23.290 đồng/USD (mua vào) và 23.660 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Lúc 10h20' hôm nay (ngày 21/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2002,3 USD/ounce, tăng 0,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.013,7 USD/ounce, tăng 9,7 USD/ounce so với đêm qua.



Sáng 21/4, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 57,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 9,97 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay 20/4 giao dịch ở mức 2.002 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 2.003 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới 2.000 USD và phục hồi nhanh chóng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại. (Ảnh: Hoàng Hà)

Ông John Williams, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cho rằng, lạm phát vẫn cao. Fed cần phải hành động để hạ thấp tỷ lệ này.

Theo một cuộc khảo sát của hãng Reuters, Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm phần trăm trong tháng 5 và sau đó giữ lãi suất ổn định trong phần còn lại của năm 2023.

Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm có thời điểm đạt mức cao nhất trong 4 tuần. Còn lợi suất 2 năm tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần.

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 101,65 điểm.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. IMF cảnh báo rằng, các vấn đề trong lĩnh vực tài chính có thể khiến nền kinh tế toàn cầu có nhiều khả năng hoạt động kém.

Dự báo giá vàng

Imaru Casanova, Phó giám đốc danh mục đầu tư Quỹ vàng VanEck, cho biết, nhiều yếu tố đang hỗ trợ giá vàng và giữ trên mức hỗ trợ 2.000 USD/ounce.

Mặc dù căng thẳng cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu đã giảm bớt, nhưng lạm phát liên tục tăng cao và hoạt động kinh tế chậm lại là yếu tố tác động tới giá vàng.

Các chuyên gia nhận định, kinh tế toàn cầu vẫn chưa phản ứng rõ nét từ chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed. Nhiều khả năng còn xảy ra một vài rạn nứt.

Duy Anh