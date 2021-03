Tạm giữ hình sự 13 đối tượng tra tấn, 'chôn sống' thanh niên 17 tuổi

Liên quan đến vụ một nam thanh niên bị nhóm đối tượng trói tay, hành hạ, vui cát “chôn sống” dưới hố đào sẵn, cơ quan công an đã quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng.

Ngày 28/3, lãnh đạo Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 13 đối tượng để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật

"Được biết, nạn nhân V. đã lấy xe của các đối tượng kia đi cầm cố. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội", một lãnh đạo Công an thành phố Vinh nói.

Còn theo lãnh đạo Công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nạn nhân trong vụ việc là N.Q.V. (17 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chưa từng có tiền án, tiền sự.

“V. là con đầu trong gia đình hai anh em. Bố mẹ V. làm nghề kinh doanh tự do, bản thân V. thì từ trước tới nay, trong phạm vi địa bàn cũng sinh sống bình thường, chưa có tiền án tiền sự”, một lãnh đạo công an thị trấn Xuân An thông tin.

Nạn nhân bị nhóm thanh niên trói, đánh đập.

Trong khi đó, theo bà Ngô Thị L. (60 tuổi, bà ngoại N.Q.V.) chia sẻ, N.Q.V. học lớp 11, trước đó do không đậu vào trường THPT ở địa bàn nên gia đình cho nam sinh này học tại một trường ở TP Vinh (Nghệ An). Mỗi khi học xong, V. tự chạy xe về nhà, thỉnh thoảng hay bỏ nhà đi chơi game.

“Từ trưa 27/3, công an đã vào nhà đưa cha mẹ cùng V. đến để làm việc. Nhìn cháu như vậy tôi buồn lắm”, bà L. nói thêm.

Nạn nhân bị trói, trùm đầu, "chôn sống".

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 27/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị lột sạch quần áo, trói chặt trên cây và bị một nhóm khoảng 8 người đánh đập dã man. Các đối tượng không ngừng chửi mắng rồi kéo nạn nhân ra một bãi đất trống, ngay cạnh bờ sông để hành hạ.

Sau khi gọi điện cho người thân của nam thanh niên trên, nhóm người đưa nạn nhân tới một cái hố đã đào sẵn ở bãi cát, trùm đầu bằng khăn trắng rồi đạp xuống hố, dùng cát, đất chôn vùi.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra. Nạn nhân được xác định là N.Q.V. (17 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

"Chưa đầy 3 giờ đồng hồ từ khi nhận được tin báo, CQĐT Công an TP Vinh đã nhanh chóng xác minh, triệu tập, bắt giữ các đối tượng liên quan", Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng- PGĐ Công an tỉnh Nghệ An cho hay. Mẹ nạn nhân và nạn nhân cũng được mời đến cơ quan cung cấp thông tin.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý.

Theo tienphong.vn