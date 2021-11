Quảng Nam: Tê tê quý hiếm trên đảo Cù Lao Chàm vào nhà dân

Ngày 21/11, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết vừa phối hợp với các đơn vị kiểm lâm và công an trên địa bàn xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An) thả về rừng một con tê tê ngay sau khi tiếp nhận từ người dân địa phương.

Con tê tê này nặng khoảng 1,3kg, dài 70cm được bà Nguyễn Thị Hải (thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp) phát hiện bị mắc vào lưới hàng rào sau nhà trong sáng 21/11 và chủ động trình báo cơ quan chức năng.

Đây là cá thể tê tê thứ 2 được thả về rừng tự nhiên Cù Lao Chàm trong năm 2021 thông qua sự phát hiện từ cộng đồng.

Trước đó, vào ngày 2/10, khi đang dọn dẹp vườn tược, một người dân ở phường Cẩm Phô, TP Hội An cũng vô tình bắt được con tê tê dài gần 1m, nặng khoảng 1kg và mang đến UBND phường Cẩm Phô giao nộp.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành thả con tê tê này vào rừng đặc dụng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Được biết, loài tê tê hiện nay nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN (danh sách về tình trạng bảo tồn và đa dạng các loài động vật và thực vật trên thế giới).

a

Hạt Kiểm lâm Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an huyện bàn giao 1 cá thể Tê tê Java còn sống, trọng lượng 1kg cho Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An). Cá thể Tê tê Java do 2 em học sinh bắt được, mang tới giao nộp.