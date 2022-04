Nghệ An: Phá đường dây môi giới mại dâm 'gắn mác' sinh viên do 9X cầm đầu

Các “hot girl” tham gia đường dây bán dâm là các tiếp viên karaoke nhưng lại lấy mác là sinh viên các trường đại học trên địa bàn, có hoàn cảnh khó khăn.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Thanh (SN 1994, trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Bá Thanh. (Ảnh: B.N)

Theo Công an, từ đầu tháng 4/2022 đến nay, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Nghi Trường, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây môi giới và bán dâm lưu động hoạt động trên địa bàn. Các đối tượng tham gia đường dây bán dâm là các tiếp viên karaoke nhưng lại lấy mác là sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định điều hành đường dây này là Nguyễn Bá Thanh (SN 1994, trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành), nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên địa bàn TP Vinh. Khi nhận thấy một số khách hàng là nam giới có nhu cầu “vui vẻ”, Thanh kết nối khách với các tiếp viên karaoke để tổ chức mua bán dâm.

Đối với khách có nhu cầu "hành sự" tại TP Vinh, Thanh sẽ thỏa thuận giá từ 4 - 6 triệu đồng/lần. Với các khách có nhu cầu đi qua đêm tại các địa bàn khác, Thanh đưa ra giá dao động từ 12 - 15 triệu đồng/đêm. Người bán dâm được hưởng từ 09 - 10 triệu đồng, còn Thanh lấy từ 03 - 05 triệu đồng môi giới, điều hành.

Các tang vật cơ quan công an thu giữ.

Sau thời gian theo dõi, đến 01h sáng 16/4/2022, tại một khách sạn trên địa bàn xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc), Công an các xã Nghi Trường, Nghi Phong và Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Nghi Lộc) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm, các cặp đôi này thông qua sự môi giới của Thanh.

Ngay sau đó, Công an cũng tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Thanh để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm