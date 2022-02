mâu thuẫn gia đình, bố chồng dùng súng tự chế bắn chết con dâu rồi tự sát

Do mâu thuẫn gia đình, bố chồng ở xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã dùng súng tự chế bắn chết con dâu rồi tự sát.

Sáng 27/2, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, khoảng 16 giờ chiều qua (26/2), tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ án mạng đau lòng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào thời điểm trên, do mâu thuẫn gia đình, ông Nguyễn Đình Thắng (SN 1960) đã dùng súng tự chế, loại bắn đạn chì bắn con dâu là Lự Thị Xuân (SN 1995, trú tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới).

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: CABK.

Khẩu súng tự chế hung thủ sử dụng tại hiện trường. Ảnh CABK.

Vụ việc khiến chị Lự Thị Xuân tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra vụ việc, ông Thắng đã dùng súng tự sát và tử vong sau đó.

Được biết, nhà ông Thắng và nhà con dâu ở gần nhau, ông Thắng sống cùng vợ; 2 vợ chồng con trai và con dâu thì ăn, ở riêng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thanh Vận, Công an huyện Chợ Mới đã phong tỏa hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Báo Giao thông