Làm việc xuyên đêm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội

Thành phố Hà Nội xác định phải đạt được mục tiêu đến hết tháng 4/2021, 50% số dân cư trú từ 14 tuổi trở lên phải được cấp căn cước công dân điện tử. Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng bố trí những tổ cấp lưu động, thực hiện tất cả các ngày trong tuần, trong và ngoài giờ hành chính, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng khu vực, địa bàn dân cư.

Cùng với việc tổ chức cấp lưu động, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ để cấp căn cước công dân cố định tại trụ sở công an các quận, huyện, thị xã. Theo rà soát, Công an thành phố Hà Nội sẽ phải cấp căn cước công dân cho khoảng 2,5 triệu người từ đủ 14 tuổi trở lên và chưa có mã định danh cá nhân.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, việc cấp căn cước công dân gắn chip được triển khai trên toàn thành phố với phương châm ưu tiên các khối cơ quan, khối trường học, nơi nào đông làm trước. Sau đó, tại tất cả các cụm dân cư, cảnh sát khu vực sẽ đăng ký lượng dân, hẹn người dân đến làm, tùy theo năng lực của máy. Hiện tại, mỗi quận, huyện được cấp một bộ trang thiết bị chuyên dụng đồng bộ để phục vụ việc cấp căn cước công dân.

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tăng cường máy móc cho Hà Nội, dự kiến mỗi quận, huyện sẽ có 3 bộ máy để triển khai nhiệm vụ. Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn của Chính phủ. Công an Hà Nội triển khai hết sức linh hoạt, ngoài địa điểm chính là trụ sở công an quận, huyện, Công an Hà Nội còn bố trí các tổ công tác lưu động, xuống tận khu vực dân cư để phục vụ người dân. Với việc ứng dụng công nghệ hiện đại và dữ liệu dân cư đã thu thập đầy đủ, việc cấp căn cước công dân sẽ được triển khai thuận lợi, dễ dàng hơn và rút ngắn tối đa thời gian.

