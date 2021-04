Sập dàn nóng điều hòa, bình nóng lạnh rơi tự do, hiểm họa rình rập cư dân chung cư

Vụ sập 7 điều hòa ở chung cư An Bình Plaza trên phố Trần Bình (Mỹ Đình 2 - Nam từ Liêm – Hà Nội) vào đêm 27/4.

Sự việc một dàn 7 cục nóng điều hòa bất ngờ rơi xuống khu vui chơi trẻ em tại chung cư An Bình Plaza trên phố Trần Bình (Mỹ Đình 2 - Nam từ Liêm – Hà Nội) vừa xảy ra dù may mắn không ai bị thương trong vụ việc này nhưng cũng khiến người dân sống ở chung cư An Bình nói riêng và những người dân đang sống ở chung cư cao tầng nói chung cảm thấy lo lắng, bất an bởi nguy hiểm rình rập ngay trên đầu không ai hay biết.

Nguyên nhân của sự việc này đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Thế nhưng, với những thợ lắp điều hòa có kinh nghiệm thì cho rằng, độ bền của dàn đỡ cục nóng điều hòa phụ thuộc vào các tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt và chất lượng tường giữ dàn đỡ. Nếu tường không tốt rất dễ gây bung ốc vít nở. Do đó, trong việc xác định nguyên nhân cần thiết phải kiểm tra thêm chất lượng của tường.

Thực tế hiện nay ở nhiều nhà chung cư, việc lắp đặt các cục nóng điều hòa này đang rất tùy ý, lộn xộn. Quan sát ở một số khu chung cư ở Linh đàm (Hoàng Mai – Hà Nội) cho thấy, những cục nóng điều hòa được chủ nhà chuyển hẳn ra phía ngoài của lan can logia, rất nguy hiểm cho người đi đường bên dưới nếu các cục nóng này không được gia cố chắc chắn.

Hình ảnh cục nóng điều hòa ở nhiều chung cư tại Hà Nội hiện đang được lắp đặt ra ngoài lan can logia là vị trí khá nguy hiểm.

Chưa hết, tình trạng rơi tủ bếp, rơi bình nóng lạnh... cũng đã liên tục xảy ra ở các chung cư cao tầng, từ nhà cao cấp đến nhà ở xã hội khiến các hộ dân rất hoang mang.

Đơn cử, 2 năm trước, tại một căn hộ chung cư cao cấp trên đường Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy – Hà Nội) đã xảy ra sự việc nổ bình nóng lạnh giữa đêm khi người dân đang chìm trong giấc ngủ. Hệ thống báo cháy inh ỏi khiến cả khu chung cư mơ màng, hốt hoảng tháo giữa đêm.

Sau đó, nguyên nhân xác định là do chập cầu đấu bình nóng lạnh. Đây là lỗi thi công của nhà thầu.

Một vụ chập cháy bình nóng lạnh xảy ra ở khu chung cư cao cấp.

Một sự việc khác đã xảy ra vào khoảng tháng 9/2015 tại tòa B dự án Golden Land Building (Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân – Hà Nội) khiến người dân hú vía dù đã bỏ ra vài tỷ đồng mua căn hộ cao cấp. Đó là sau khi nhận nhà về ở được hơn một năm bỗng dưng tủ bếp do chính chủ đầu tư lắp đặt trong một căn hộ đột nhiên bị rơi xuống nền gạch rồi vỡ tung tóe. Rất may không có ai bị thương.

Cũng tại tòa nhà này, một căn hộ khác còn bị bình nóng lạnh đột ngột rơi xuống khỏi trần thạch cao. Thật may cho gia chủ là khi đó không có ai trong nhà tắm, nếu không thì không biết hậu quả sẽ ra sao.

Sự việc rơi bình nóng lạnh cũng đã xảy ra tại một căn hộ ở khu nhà ở xã hội P.H Center Hưng Yên vào tháng 7/2017 đã được chủ nhà chụp ảnh đăng lên mạng xã hội thu hút sự quân tâm của nhiều người.

Thời điểm xảy ra vụ việc không có người ở nhà, chỉ đến chiều tối khi gia đình trở về nhà thì hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng bình nóng lạnh rơi vỡ tung tóe trong nhà tắm.

Vụ rơi bình nóng lạnh cũng đã xảy ra tại một căn hộ ở khu nhà ở xã hội P.H Center Hưng Yên vào tháng 7/2017.

Sau khi gọi thợ sửa chữa đến kiểm tra, nguyên nhân được người thợ đưa ra là do chất lượng vữa trát tường không tốt khiến đinh vít không bám vào tường, cùng với đó là do thợ lắp bình nóng lạnh lắp chưa đảm bảo an toàn.

Anh Nguyễn Văn Phúc – một kỹ sư điện lâu năm cho hay, phòng tắm và các thiết bị lắp đặt trong phòng như bình nước nóng, hệ thống dây điện... là những hạng mục quan trọng và luôn có nhiều ẩn họa, do đó mọi người phải hết sức cẩn thận.

Theo anh, không nên lắp bình nước nóng vào vị trí tường xây bằng gạch rỗng mà nên gia cố chắc chắn bằng bê tông, hoặc xây gạch đặc, lớp vữa tô phải đảm bảo chất lượng thì sẽ an toàn hơn. Nếu không ngại ảnh hưởng mỹ quan, tốt nhất nên làm thêm giá đỡ để tăng cường sự chịu lực cũng như tăng độ an toàn.

Minh Thư