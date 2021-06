Dọa tung clip nóng ép bạn gái cũ quan hệ tình dục tuần 1 lần

Chiều 3/6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996, ở phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Đinh Mạnh Tường (SN 1985, ở xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Hai đối tượng bị cơ quan công an bắt (ảnh ANTĐ).

Theo cơ quan công an, vào khoảng 13h ngày 30/5, tổ công tác của Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn thì phát hiện tại cổng chùa Láng, phường Láng Thượng có một nhóm người gồm 2 nam, 1 nữ đang to tiếng, gây mất an ninh trật tự.

Thấy vậy, tổ công tác đã đến kiểm tra, lúc này người phụ nữ tên V.T trình bày bị hai nam thanh niên ép phải trả tiền nợ trong khi chị V.T. không vay nợ. Sau khi nghe chị V.T. trình như vậy, tổ công tác đã mời những người liên quan về trụ sở để làm rõ sự việc.

Có mặt tại cơ quan công an, chị V.T. trình báo, chị quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Mạnh Cường từ năm 2018, đến tháng 7/2019 thì chia tay. Sau đó, Cường điện thoại cho chị V.T. níu kéo tình cảm nhưng bất thành.

Khi níu kéo không thành, Cường đã gửi “clip nóng” của chị V.T. cho nạn nhân và gia đình chị, đe dọa nếu không nghe lời sẽ phát tán ảnh và phim nhạy cảm lên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, nam thanh niên này cũng ra điều kiện nếu không muốn bị phát tán hình ảnh thì chị V.T. phải quan hệ tình dục với Cường khi có nhu cầu, nếu không đáp ứng sẽ bị phạt tiền.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến nay, Cường đã nhiều lần yêu cầu chị V.T. quan hệ tình dục. Không những thế, Cường còn ép cô gái trẻ phải viết một bản hợp đồng nội dung quy định về việc quan hệ tình dục 1 lần/ tuần, nếu không thực hiện sẽ phạt tiền với mức 200.000 đồng/lần...

Đối tượng đã tính toán từ cuối tháng 5/2020 đến nay, chị V.T> bị phạt 5 triệu đồng vì vi phạm hợp đồng. Ngoài ra, Cường liên tục đe dọa phát tán hình ảnh 'nóng' của chị V.T. lên mạng, gửi cho đồng nghiệp và cho người khác để đòi tiền của chị.

Đến trưa 30/5/2021, đối tượng Đinh Mạnh Tường gọi cho chị V.T. ra cổng chùa Láng để lấy tiền. Hai bên đang to tiếng cãi nhau thì bị lực lượng Công an phát hiện và đưa về phường giải quyết.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Mạnh Cường khai nhận đã thuê Đinh Mạnh Tường đến đòi tiền chị V.T. Khi đòi được, Cường trả cho Tường 2,5 triệu đồng. Cường khai sau khi nhận được tiền sẽ trả lại hợp đồng và xóa các video, hình ảnh 'nóng' của chị V.T.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Sông Yên