Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh clip người phụ nữ đầu trần la hét, thách thức công an giữa phố

Tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, khi được lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì người phụ nữ đã chỉ thẳng mặt công an rồi thách thức và tự xưng là công an phường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hình ảnh người phụ nữ chửi bới lực lượng công an (ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).

Ngày 30/4, trên trang mạng xã hội có đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm (MBH) bị các chiến sĩ công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm theo đúng luật định.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của công an, người phụ nữ này tỏ ra khá hung hãn. Vừa ngồi trên xe giằng co, vừa liên tục la hét, chửi tục, chỉ thẳng vào mặt đồng chí công an nói giọng điệu đầy thách thức: "Biết tao là ai không?". Không chỉ vậy, người phụ nữ này còn nói “là Công an phường Minh Khai đấy…”.

Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn có hành vi cắn, đánh lực lượng chức năng. Khi bị các đồng chí công an sử dụng biện pháp để áp chế, đưa về phường giải quyết thì chị ta lại liên tục xin tha: "Cháu xin lỗi ạ".

Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Được biết phường Minh Khai thuộc quận Hai bà Trưng, TP Hà Nội. Để tìm hiểu thực hư thông tin về người phụ nữ trong đoạn clip trên, chiều 30/4, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “Chưa nắm được thông tin về sự việc”.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho biết: “Công an quận Hai Bà Trưng sẽ xác minh hình ảnh và nội dung thông tin trong đoạn clip trên”.

Một lãnh đạo Công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: "Có biết đoạn clip sáng 30/4, được tung lên mạng xã hội nhưng đó không phải công an phường Minh Khai. Còn người nào thì vị này không rõ".

Còn một cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng cho biết: "Hôm nay, có rất nhiều lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ, không riêng gì công an phường đâu".

