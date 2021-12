Công an Đắk Nông truy tìm bà nội của 2 cháu bé tử vong bất thường dưới hồ nước

Công an tỉnh Đắk Nông đã phát đi thông báo truy tìm bà nội của 2 cháu bé tử vong bất thường dưới hồ nước để làm rõ nghi vấn xung quanh vụ việc.

Tối 14/12, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc phát hiện thi thể 2 cháu bé ngày 11/12 tại thôn Phú Thịnh, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô.

Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Nông cũng phát đi thông báo về việc truy tìm bà Vừ Thị Sáng (SN 1964, trú thôn Phú Lợi, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô) để làm rõ những nghi vấn xung quanh cái chết của 2 cháu nhỏ dưới hồ nước.

Công an thu thập thông tin liên quan đến việc 2 cháu nhỏ tử vong bất thường ở hồ nước.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 10/12, hai anh em ruột là Thào Theo Sử (SN 2000) và Thào Seo Tà (SN 1995, cùng trú xã Đắk Nang) gửi con là các cháu Th.T.P.D (3 tuổi) và Th.T.D (3 tháng tuổi) cho bà Sáng (bà nội của 2 cháu) trông coi để đi làm việc.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người thân trở về nhà nhưng không thấy bà Sáng và hai cháu nhỏ đâu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi vẫn không thấy bà Sáng trở về, người thân và xóm giềng đã tổ chức đi tìm.

Đến khoảng 12 giờ 30 ngày 11/12, một người dân đã phát hiện thi thể của các cháu Th.T.P.D (3 tuổi) và Th.T.D (3 tháng tuổi) ở dưới hồ nước thuộc thôn Phú Thịnh, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô nên trình báo chính quyền địa phương.

Sau đó, gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm nhưng hiện nay vẫn chưa tìm thấy bà Sáng đang ở đâu.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Nông) thông báo đến công an các cấp dưới tiến hành xác minh, truy tìm bà Sáng.

Chân dung bà Vừ Thị Sáng

Như Infonet đã thông tin, ngày 14/12, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc bà nội mất tích, 2 cháu nhỏ tử vong dưới ao cá gần nhà xảy ra trên địa bàn xã Đắk Nang, huyện Krông Nô.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Đắk Nang cho biết, tại hiện trường 2 cháu nhỏ tử vong, lực lượng chức năng phát hiện có một sợi dây thừng và nhiều dấu vết bất thường.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuất hiện dấu vết bất thường vụ 2 cháu nhỏ đuối nước, bà nội mất tích Công an tỉnh Đắk Nông đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến 2 cháu nhỏ (3 tuổi và 4 tháng tuổi) tử vong dưới ao cá; đồng thời truy tìm tung tích bà nội của 2 nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Trần Nhân