Có 5 tiền án vẫn đi cạy cốp xe, trộm cắp tài sản

Mặc dù đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tuy nhiên đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1979, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục đi cạy cốp xe, lợi dụng các sự kiện đông người để trộm cắp.

Đối tượng Trần Văn Dũng đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. (Ảnh. CANA)

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa khởi tố đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1979, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28/4/2022, Công an huyện Yên Thành tiếp nhận đơn trình báo của người dân trú tại xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành) về việc bị kẻ gian cạy cốp xe mô tô, lấy trộm 50 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại tổng trị giá khoảng 55 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, đơn vị này nhanh chóng tiến hành xác minh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Đến khoảng 20h30 ngày 29/4/2022, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp lực lượng công an các xã: Phúc Thành, Thọ Thành, Tăng Thành và lực lượng công an thị trấn Yên Thành bắt giữ đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1979, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội. Đến thời điểm bị bắt giữ, Dũng đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Yên Thành dưới hình thức móc cốp xe và lợi dụng các sự kiện đông người để móc túi người dân. Tang vật thu giữ gồm 80 triệu đồng tiền mặt, 1 xe mô tô, 2 điện thoại di động.

Điều đáng nói, Trần Văn Dũng đã có 05 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

