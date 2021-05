Cán bộ huyện Lục Ngạn mất tích khi tắm hồ

Lực lượng chức năng tìm kiếm cán bộ huyện Lục Ngạn bị đuối nước, mất tích.

Ngày 01/5, anh Trần Văn S (SN 1985, trú thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn) cùng một nhóm bạn ngoại tỉnh đến khu vực hồ Cấm Sơn chơi.

Sau khi ăn trưa, anh S nhảy xuống hồ tắm và có dấu hiệu đuối nước. Dù những người bạn ném phao ra nhưng nam thanh niên không bám được và chìm xuống.

Người dân có mặt tại khu vực cùng nhóm bạn, người thân của anh S đã tìm kiếm nhưng không thấy. Sự việc sau đó đã thông báo tới lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn triển khai các tổ lặn để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do khu vực sâu, diện tích hồ rộng, trời tối nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến 19h30 cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn.

Anh S là cán bộ UBND huyện Lục Ngạn.

