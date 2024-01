Đêm lạnh thấu xương, em bé Hà Nội ra đường mưu sinh cùng mẹ

Đêm 23/1, thời tiết ở Hà Nội giảm xuống 8 độ C, trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) chị Nguyễn Thị Bình vẫn miệt mài nướng ngô, khoai mưu sinh. Chị chia sẻ: “Rét buốt như thế này nhiều người ăn ngô khoai nướng lắm, nên tôi cũng cố gắng chịu lạnh dọn hàng ra bán. Tôi bán đến 2-3h sáng nên chuẩn bị đống lửa cho khách vừa ăn vừa có thể sưởi ấm”.

Dọc đường Lạc Long Quân cũng là nơi tập trung nhiều người buôn bán cây cảnh, đào, quất thời vụ. Những ngày gần đây, nhiệt độ giảm sâu, người bán cây phải chăng bạt, dựng lều kỹ càng để chắn gió, chống rét.

Gần Tết là dịp gia đình anh Công và chị Hằng bán quất để tăng thêm thu nhập. Tối 23/1, mặc dù thời tiết rét buốt, chị Hằng vẫn phải đưa theo em bé gần 2 tuổi ra nơi bán hàng ở đường Lạc Long Quân để trông nom.

“Mình bán ở đây được 5-6 năm rồi, thường là bán từ 7h sáng đến 12h đêm. Mấy nay rét buốt quá nhưng vẫn cố gắng ra phụ chồng trông hàng, bé còn nhỏ nhưng ở nhà không có ai chăm nên cũng mặc nhiều áo ấm rồi mang con ra ngoài này. Tối đến gia đình dựng lều, căng bạt để tránh rét”.

Tưởng rằng áo mưa chỉ dùng khi trời mưa, nhưng nay đã trở thành trang phục giúp người lao động tránh gió, giữ ấm cho cơ thể khi bán hàng về đêm.

Sau mỗi giờ học, Nguyễn Duy Bảo phụ mẹ kinh doanh giày dép. Hà Nội về khuya, nhiệt độ giảm sâu, em ôm chặt chăn nhằm giữ ấm cơ thể để tiếp tục bán hàng.

Tại nhà ga Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân co ro nơi sảnh chờ. Một số người vô gia cư dùng bao tải, bìa các tông…và tất cả những gì có thể đắp được để làm thành chiếc giường nghỉ ngơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ hai trong mùa đông 2023-2024.

