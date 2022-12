Đánh nhau trong đám cưới, 12 người bị khởi tố

Ngày 15/12, thông tin từ Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết: Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Long (SN 1996), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998), Lê Đình Huy (SN 1989), Nguyễn Hữu Vũ (SN 1997), Lữ Văn Tha (SN 1992), Trần Đức Quỳnh (SN 2001), Nguyễn Nhật Anh (SN 2000), Vũ Hoàng Tuấn Anh (SN 1992) đều trú xã Bãi Trành, huyện Như Xuân và Đàm Anh Sang (SN 1998), Phạm Văn Huy (SN 2001), Lô Văn Thành (SN 1994),Võ Viết Ninh (SN 1985) đều trú xã Xuân Bình, huyện Như Xuân về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, vào trưa ngày 3/12, do mâu thuẫn nhỏ trong đám cưới tại thôn Cầu, xã Bãi Trành các đối tượng Long, Sang, Anh Tuấn uống rượu trước đó đã rượt đuổi, chặn xe đánh anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Sau đó, các đối tượng quay lại đám cưới và cùng nhóm đối tượng khác là người Thanh Hóa-Nghệ An đuổi đánh nhau (hỗn chiến) gây mất an ninh trật tự tại tuyến đường Bãi Trành-Nghi Sơn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Như Xuân đã vào cuộc điều tra, xác minh và khởi tố vụ án vào ngày 12/12 cũng như tạm giữ một số đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trần Nghị