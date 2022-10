Chiều 2/10, Công an huyện Mai Châu (tỉnh Hoà Bình) cho biết đã bắt giữ đối tượng Ngần Văn Đông (SN 1994, ở xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình), đối tượng đã dùng dao chém 2 công an xã trọng thương.

Đối tượng bị cơ quan công bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 20 giờ 30 phút, ngày 1/10, Công an xã Chiềng Hạ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh Ngần Văn Đông lấy nỏ bắn vào nhà hàng xóm và dùng dao gọt hoa quả phi sang nhà hàng xóm.

Sau khi nhận được tin báo, Thượng uý Nguyễn Chung Việt, Phó trưởng Công an xã Chiềng Hạ và Đại uý Hà Văn Trang, cán bộ Công an xã Mai Hạ đã khẩn trương đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc, yêu cầu đối tượng Ngần Văn Đông đến trụ sở Công an xã để làm việc.

Trong quá trình nói chuyện, đối tượng không hợp tác và đứng dậy bỏ đi. Thấy vậy, Đại uý Hà Văn Trang giữ lại và kéo tay thì bị đối tượng xô ngã. Đồng còn cầm dao cứa vào cổ và mặt Đại úy Trang nhiều lần làm rách 2 vết dài, phải khâu 17 mũi. Trong khi can ngăn Đông tấn công Đại úy Trang, Thượng úy Nguyễn Chung Việt bị đối tượng chém 2 phát vào đầu nhưng do đội mũ bảo hiểm nên chỉ xây xát nhẹ ở vùng mặt.

Đối tượng Đông đã bỏ trốn sau khi gây ra vụ việc. Lực lượng Công an xã và nhân dân đã khẩn trương đưa Đại úy Hà Văn Trang và Trung úy Nguyễn Chung Việt đến Trung tâm Y tế huyện Mai Châu để cấp cứu.

Hiện đối tượng Ngần Văn Đông bị cơ quan công an bắt giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Ngọc