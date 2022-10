Lửa bốc cháy tại cửa hàng kinh doanh ngũ kim ở phường Thuận An (TP Huế).

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 18/10, người dân phát hiện lửa bùng cháy tại cơ sở kinh doanh ngũ kim Hữu Dũng (số 33 đường Kinh Dương Vương, thuộc TDP Tân Cảng, phường Thuận An, TP Huế) do ông Trần Văn Kinh (SN 1971, trú phường Thuận An) làm chủ.

Thời điểm này, lực lượng Công an phường Thuận An trong lúc đi tuần tra phát hiện vụ cháy nên đã cùng người dân và nhân viên cây xăng sử dụng bình chữa cháy tiến hành chữa cháy; đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) tham gia dập lửa.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN (Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã điều động 4 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để khống chế và dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, vụ cháy cơ bản được dập tắt. Qua kiểm tra hiện trường, hầu như các loại mặt hàng như thiết bị điện, điện cơ… bị thiêu rụi, hư hỏng.

Hàng hóa trong cửa hàng bị cháy và hư hỏng.

Cửa hàng ngũ kim bị ngọn lửa thiêu rụi.

Được biết, cửa hàng kinh doanh ngũ kim Hữu Dũng vừa xảy ra cháy nằm giữa trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank và một cơ sở tập gym.

Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ cháy vẫn đang được lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế điều tra, làm rõ.

Hà Oai