2 tuyệt chiêu trị ‘bệnh’ kém chú ý ở trẻ

Bà Victoria Efimova, Tiến sĩ Tâm lý học, trưởng phòng khám thần kinh trẻ em Prognoz và trung tâm Logoprognoz, phó giáo sư Khoa Tâm lý Phát triển và Sư phạm Gia đình, Đại học Sư phạm Nhà nước Nga A.I. Herzen cho biết, không có trường hợp trẻ hoàn toàn không chú ý, vấn đề thường là do người lớn hướng dẫn trẻ chưa đúng.

Rõ ràng, một phần lý do của sự thiếu chú ý có liên quan đến sự thay đổi trong lối sống của chúng ta, đó là kết quả tác động của công nghệ kỹ thuật số. Ban đầu, bộ não con người không được thiết kế để xử lý một lượng lớn các kích thích thị giác và thính giác mà mỗi người hiện nay phải đối mặt.

Bộ não phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ. Khi quá tải, các cơ chế bảo vệ của não bộ sẽ bật lên, nó bắt đầu bỏ qua một số thông tin. Chẳng hạn như đôi khi trong giờ học, bộ não của học sinh bỏ qua giọng nói của giáo viên.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì ngay từ nhỏ trẻ đã quen với những kích thích tươi sáng và năng động hơn nhiều. Hãy nhìn những phim hoạt hình hiện đại, khung hình nhấp nháy nhanh như thế nào, hình ảnh tươi sáng như thế nào.

Làm thế nào một người trước bảng đen với giọng nói đều đều có thể cạnh tranh với những điều hấp dẫn khác? Sau đây là 2 biện pháp quan trọng nhất cha mẹ có thể áp dụng để rèn luyện sự tập trung cho con:

Thúc đẩy con bạn vận động nhiều hơn

Nếu sự chú ý của trẻ không tập trung vào giọng nói của giáo viên, thì đó là do đâu? Thông thường vấn đề của trẻ em là thiếu sự phát triển của các kết nối giữa não và cơ thể. Trong cuộc sống hàng ngày, trẻ bị quá tải với thông tin thính giác và thị giác, nhưng đồng thời chúng rõ ràng là thiếu thông tin từ cơ thể.

Các cơ quan thụ cảm ở da, cơ, khớp, trong bộ máy tiền đình nhận kích thích khi vận động. Đối với sự phát triển bình thường của trẻ, điều quan trọng là trẻ phải tích cực vận động ít nhất 3 giờ một ngày - chạy, nhảy, chơi trên sân chơi…

Để một đứa trẻ ngồi im trong giờ học, trước hết trẻ phải học cách di chuyển một cách hiệu quả. Những đứa trẻ ngồi trên bàn, lắc lư trên ghế, bồn chồn không ngừng - đó là những học sinh không có đủ sự vận động để có thể chăm chú và học tập một cách hiệu quả.

Phát triển thính giác của trẻ

Một lý do khác cho sự kém chú ý của trẻ, cũng như của thanh thiếu niên là khó khăn trong việc cảm nhận thông tin thính giác. Một mặt, chúng có thể do đặc thù của sự phát triển hệ thần kinh, mặt khác, do thiếu kinh nghiệm thính giác. Bây giờ nhiều bậc cha mẹ không hát cũng như không đọc sách cho con nghe.

Việc chuẩn bị đến trường không nên giới hạn ở việc học đọc và học đếm. Việc dạy một đứa trẻ lắng nghe người khác và phân tích thông tin là rất quan trọng. Hãy giúp con biết lắng nghe ngay khi còn nhỏ bằng những câu chuyện kể của cha mẹ.

Sự tập trung của trẻ phần lớn từ những thói quen hàng ngày cha mẹ tập cho con. Hãy áp dụng 2 phương pháp trên đây để giúp trẻ rèn luyện được sự chú ý khi cần thiết.

Hạ Thảo (theo Lenta)