Chủ vựa phế liệu đặt hàng cho 'con nghiện' đi trộm cắp

Một chủ vựa phế liệu ở huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã đặt hàng cho các đối tượng đi trộm cắp tài sản, sau đó thu mua lại những tài sản bất hợp pháp này.

Chiều nay (11/1) Trung tá Nguyễn Quang Trung – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút cho biết, đơn vị này đã bắt giữ 3 đối tượng thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản chỉ trong mấy tháng cuối năm và thu giữ 8 chiếc xe máy các loại để trả lại cho người dân.

Đáng chú ý trong số 3 đối tượng này có 1 nữ chủ vựa phế liệu, hai đối tượng còn lại nghiện ma túy và có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nông Hoàng Lý (SN 1994), Lạc Văn Thao (SN 1988) cùng trú tại xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút và Lê Thị Khiêm (SN 1982, trú tại xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil, chủ vựa phế liệu).

Đối tượng Thao

Đối tượng Lý

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 12/2021, lợi dụng sơ hở của người dân, Nông Hoàng Lý đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Cư Jút và Đắk Mil rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Đặc biệt vào ngày 21/12/2021, sau khi được Lê Thị Khiêm đặt hàng, Lý đã lấy trộm 1 chiếc mô tơ phát điện của một người dân ở xã Đắk D’rông đang để ở ngoài rẫy rồi mang đến bán cho Khiêm lấy tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra và mở rộng vụ án, ngày 6/1/2022, Công an huyện Cư Jút tiếp tục bắt giữ Lạc Văn Thao khi đối tượng này đã thực hiện 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Cư Jút rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Công an trao trả tang vật thu hồi cho người dân.

Hiện Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Hoàng Lý và Lê Thị Khiêm, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lạc Văn Thao về hành vi trộm cắp xe máy.

Được biết, Nông Hoàng Lý có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Lạc Văn Thao có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và là 2 đối tượng nghiện ma túy.

Sau khi phá thành công vụ án, đến ngày 10/1/2022, Công an huyên Cư Jút đã làm thủ tục trao trả một số tài sản bị mất trộm cho người dân.

