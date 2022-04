Vì sao một trong những cây cầu đẹp nhất Đà Nẵng lại mang danh 'tử thần'?

Thời gian gần đây, cầu Thuận Phước liên tục xảy ra các vụ nhảy cầu tự tử. Chỉ trong vòng 3 tháng đã ghi nhận hàng chục vụ việc đau lòng. Cây cầu đẹp, hùng vĩ nay được nhiều người gắn thêm tên “cây cầu tử thần”.

Thời gian gần đây, cầu Thuận Phước liên tục ghi nhận các trường hợp tự tử.

TP Đà Nẵng nổi bật với những cây cầu bắc qua sông Hàn như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước.

Trong đó, cầu Thuận Phước là một trong những cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam, thông xe vào ngày 19/7/2009 với tổng chiều dài 1.856m. Cầu có thiết kế 3 nhịp dây võng thép dài 655m và khẩu độ nhịp dây võng dài 405m nối 2 tháp cao 92m tạo nên thiết kế mềm mại cho công trình.

Cây cầu nằm ở vị trí đặc biệt, đầu biển cuối sông - nơi con sông Hàn đổ ra biển tại cửa vịnh Đà Nẵng. Cầu rộng 18m với 4 làn xe (ô tô và xe máy), 2 lối đi bộ và 2 lối đi dành cho xe đạp và xe thô sơ. Đây cũng là một địa điểm check-in yêu thích của nhiều người dân địa phương và du khách tới Đà Nẵng.

Thế nhưng, thời gian gần đây, khi nhắc đến cầu Thuận Phước, người ta lại nghĩ ngay đến cây cầu “tử thần”. Lý do là rất nhiều người chọn lên cầu này để... tự tử, liên tục xảy ra các vụ nhảy cầu.

Cây cầu đẹp nhưng lại mang danh cầu "tử thần".

Mới đây, vào ngày 13/4, người dân đã phát hiện một thi thể nằm ở mố cầu Thuận Phước (phía quận Hải Châu). Sau đó, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ trên sông - Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng điều động cán bộ chiến sĩ cùng cano đến hiện trường đưa thi thể vào bờ, tổ chức khám nghiệm pháp y.

Chỉ trước đó mấy ngày, vào ngày 9/4, phía bờ kè đường Lê Văn Duyệt, ngư dân phát hiện thi thể một nam thanh niên. Lực lượng chức năng sau đó xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong do nhảy cầu.

Trong tháng 3/2022, liên tiếp nhiều trường hợp lên cầu Thuận Phước có ý định nhảy xuống sông tự tử.

Đáng chú ý nhất là vụ việc xảy ra sáng sớm ngày 8/3, ông O.V.T (sinh năm 1980, quận Hải Châu) để lại xe máy trên cầu Thuận Phước và nhảy xuống sông tự tử. Mặc dù trước đó vào ngày 7/3, lực lượng công an, người nhà sau 15 giờ thuyết phục đã khiến ông T từ bỏ ý định tự tử, trở về nhà cùng người thân.

Lực lượng chức năng thuyết phục người đàn ông có ý định nhảy cầu tự tử ngày 7/3.

Trưa 10/3, cụ ông N.N.K (86 tuổi, quận Thanh Khê) bỏ lại xe đạp ở thành cầu, có ý định trèo qua lan can để tự tử nhưng rất may có người dân kịp thời phát hiện, can ngăn và báo lực lượng chức năng ứng cứu. Cụ ông bộc bạch, thấy bản thân đã già yếu, thường xuyên đau ốm, bệnh tật, không muốn làm phiên gia đình, con cháu nên nghĩ quẩn định nhảy cầu.

Đến tối 11/3, cầu Thuận Phước lại ghi nhận thêm một trường hợp có ý định tự tử. Cụ thể, khoảng 21h, một phụ nữ khoảng 30 tuổi lên cầu định nhảy xuống, nhưng rất may lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột.

Tiếp đó vào ngày 12/3, lực lượng cứu hộ phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam thanh niên và 1 phụ nữ dưới mố chân cầu Thuận Phước. Theo người dân, vào khoảng 13h cùng ngày, người phụ nữ điều khiển xe mô tô lên cầu bất ngờ trèo qua lan can gieo mình xuống sông tự vẫn. Sự việc diễn ra quá nhanh nên người đi đường không thể can ngăn kịp thời. Khi lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường thì bất ngờ phát hiện thêm thi thể nam thanh niên nghi tự tử vào đêm hôm trước, trên thi thể có một số giấy cầm cố tài sản.

Lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể dưới chân cầu Thuận Phước ngày 12/3.

Trong tháng 2/2022, trên cầu Thuận Phước cũng ghi nhận có 6 vụ tự tử.

Theo người dân địa phương, những người có ý định kết thúc cuộc đời chọn cầu Thuận Phước bởi cầu nằm cạnh cửa biển, người rơi từ cầu Thuận Phước xuống thường ít có khả năng sống sót.

Như vụ việc xảy ra vào sáng 6/2 (mùng 6 Tết Nhâm Dần 2022), khi cán bộ, chiến sĩ cùng cano đang làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích do nhảy cầu thì bất ngờ từ trên cầu Thuận Phước có một người đàn ông nhảy xuống sông Hàn tự tử. Dù lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận nhưng do thời tiết không thuận lợi, sóng to gió lớn nên khi tiếp cận thì người này đã không qua khỏi.

Ngoài ra, cây cầu này vắng phương tiện đi lại hơn. Khi có ý định nhảy cầu thì sẽ khó có người đi đường phát hiện, can ngăn kịp thời. Đặc biệt, với độ cao của cây cầu so với mặt nước hơn 30m, khó ai có thể nhảy xuống để ứng cứu.

Được biết, từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, liên tiếp nhiều vụ nhảy cầu xảy ra nên công an phường Thuận Phước đã tăng cường tuần tra cầu. Nhiều vụ việc may mắn được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời nên đã khuyên ngăn, thuyết phục, vận động họ từ bỏ ý định tự vẫn.

Diệu Thuỳ