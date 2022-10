Bắt giữ nhiều đối tượng buôn ma túy xuyên quốc gia, sử dụng vũ khí nóng

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 11/10/2022, tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, phòng PC04 (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) và một số phòng nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Thò Bá Và (SN 1998) và Thò Bá Lỳ (SN 1999), cùng trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ (huyện Quế Phong).

Đối tượng Thò Bá Và và Thò Bá Lỳ cùng các tang vật liên quan. (Ảnh: CANA)

Đây là các đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 80g hêrôin, 01 khẩu súng K59, 08 viên đạn, 02 con dao mẹo, 03 điện thoại di động và 01 xe mô tô.

Liên quan đến đường dây tội phạm ma túy này, trước đó phòng PC04 cũng đã tiến hành bắt giữ một số đối tượng là mắt xích tiêu thụ tại một số địa phương.

Trong đó, đáng chú ý là đối tượng Nông Văn Sáu (SN 1983, trú tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bị bắt giữ vào ngày 28/8/2022, tại bản Cỏ Muồng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong; thu giữ 57,85gam hêrôin cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đối tượng Nông Văn Sáu, mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy. (Ảnh: CANA)

Việc bắt giữ đối tượng Nông Văn Sáu đã chặt đứt một nhánh trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong (Nghệ An) đi huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).

Cũng trong ngày 11/10/2022, phòng PC04 và Công an huyện Anh Sơn đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua biên giới huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Đường dây này do đối tượng Lê Hữu Mỹ (SN 1988, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cầm đầu.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Thắng (SN 2000, trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Tang vật thu giữ trong đường dây gồm 02kg ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan.

Đồng thời, tiến hành bắt giữ đối tượng Hà Văn Nít (SN 1980, trú tại bản Pủng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, Thanh Hóa). Nít là đối tượng được Lê Hữu Mỹ thuê đưa Phạm Ngọc Thắng qua Lào để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

3 đối tượng Nít, Thắng, Mỹ. (Ảnh: CANA)

Điều đáng nói, các đối tượng trong các đường dây đều là những kẻ có thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt và manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả khi bị phát hiện.

Hiện, các vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm