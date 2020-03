Xuân Nghi ra mắt ca khúc ngọt ngào với tên gọi 'Umakeme'

Chỉ sau một ngày ra mắt bản audio, “umakeme" đã “chễm chệ” có mặt trên Top 3 BXH Itunes Vietnam, gần 100.000 streams trên khắp các trang nhạc Việt Nam và cả quốc tế.

Để chiêu đãi cũng như gửi lời tri ân đến tất cả các bạn khán giả, Xuân Nghi và ekip quyết định đẩy ngày ra mắt MV umakeme sớm hơn tận 5 ngày. MV được lên ý tưởng và thực hiện bởi Expiredchickensoup (Anh Le), một đạo diễn trẻ tiềm năng của ngành giải trí tại Los Angeles.

"umakeme" là ca khúc thứ ba được Xuân Nghi phát hành sau khi về Việt Nam "lập nghiệp"

Nếu Summer Night là cảm xúc của những đêm mùa hè cô độc, Không thể hết buồn là “bản tình ca cho những nhớ mong đầy vơi” của một cặp đôi yêu xa, thì umakeme là những lát cắt về câu chuyện tình yêu lãng mạn hạnh phúc.

Đặc biệt, sự kết nối, lồng ghép trong câu chuyện của 3 MV chắc hẳn sẽ khiến khán giả bất ngờ và thích thú - càng chứng minh cách Xuân Nghi chăm chút đầu tư vào phần nội dung, âm nhạc và hình ảnh truyền tải.

Bài hát mang đến những ca từ vô cùng lãng mạn

Trước đây, khán giả chỉ được nhìn thấy hình ảnh Kny thoáng qua trong MV Summer Night, thì với MV Umakeme, “bạn trai giấu mặt” của Xuân Nghi cuối cùng cũng chính thức lộ diện.

Những khung hình lung linh huyền ảo của thành phố Los Angeles, những phút giây hạnh phúc của Xuân Nghi-Kny sẽ khiến các bạn phải gato với độ “tình bể bình” với cặp đôi này đấy.

Đặc biệt, kny- bạn trai giấu mặt của Xuân Nghi cũng sẽ lộ diện trong Mv

Kể về quá trình thực hiện MV, Xuân Nghi cho biết mình và cả ekip đã quay hình video này từ một tháng trước, trước khi thành phố LA có lệnh phong tỏa.

Cả ekip đã quay thâu đêm suốt sáng trong thời tiết 10 độ C để có thể bắt trọn được những hình ảnh đẹp nhất dành cho MV. Dù vất vả nhưng đây là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của cả ekip nói chung, và cả cặp đôi Xuân Nghi-kny nói riêng.

Qua cả 3 dự án đã được ra mắt, Xuân Nghi muốn đề cao sự sáng tạo của thế hệ trẻ, cũng như luôn mong muốn hợp tác để tạo ra những dự án nghệ thuật mới lạ hơn, và tạo không gian cho các bạn được thể hiện tài năng.

Với Xuân Nghi thì “collaboration is the perfect form to create arts” (Sự hợp tác là cách thức hoàn hảo nhất để tạo ra một sản phẩm nghệ thuật), đó là lý do mà cô nàng đặt sự tin tưởng vào các ekip hoàn toàn mới cùng thực hiện ca khúc cũng như MV.

Xuân Nghi đã dành rất nhiều tâm huyết để thực hiện Mv lần này

“Umakeme” - Ca khúc mang đậm chất R&B được sản xuất bởi Ox The Moron, một producer tại Los Angeles. Đây là bài hát thứ ba Xuân Nghi cùng bạn trai của mình là Kny - là nghệ sĩ featured cũng như đồng sáng tác ca khúc, với sự chắp bút của Kavy Huỳnh và Hoàng Thống (THE SHEEP).

Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn, “rất chill” về những cảm giác chìm đắm, những khoảnh khắc lãng mạn, của một cặp đôi khi yêu nhau.

Được đánh giá cao bởi giới chuyên môn cũng như khán giả riêng của mình với những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, được đầu tư và trau chuốt từ phần nghe đến phần nhìn, Xuân Nghi cho biết mình vô cùng biết ơn mọi người vì đã luôn yêu thương, ủng hộ và chào đón Xuân Nghi trong lần trở lại này.

Xuân Nghi khẳng định âm nhạc luôn là một con đường dài hơi với nhiều dự định. Trong thời gian tới, Xuân Nghi hy vọng sẽ được tiếp tục làm nhạc, hứa hẹn sẽ cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm chất lượng không chỉ cho Xuân Nghi mà còn cho các nghệ sĩ đồng nghiệp khác trong thời gian gần nhất.

Xuân Nghi, Kny, Ox The Moron - Umakeme

Mỹ Linh