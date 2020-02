Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h hôm nay 29/2

Sau khi điều chỉnh giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.346 đồng/lít; Xăng RON95 là 19.127 đồng/lít; Dầu diesel 14.785 đồng/lít; Dầu hoả13.676 đồng/lít; Dầu mazut 11.754 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương – Tài Chính cho biết đã thực hiện phương án trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức hợp lý, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với dầu mazut để hạn chế mức tăng giá. Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít; dầu hỏa và dầu diesel ở mức 700 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ BOG ở mức 100 đồng/kg đối với mặt hàng dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 29/02/2020 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm cụ thể: 62,223 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,910 USD/thùng, tương đương -1,44% so với kỳ trước); 64,185 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,765 USD/thùng, tương đương -1,18% so với kỳ trước); 63,752 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 2,464 USD/thùng, tương đương -3,72% so với kỳ trước); 62,488 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,767 USD/thùng, tương đương -2,75% so với kỳ trước); 302,458 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 11,93 USD/tấn, tương đương -4,12% so với kỳ trước).

D.Thùy