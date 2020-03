WHO chính thức công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu

Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật tại Geneva tối 11/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Covid-19 đã tấn công 114 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho hơn 118.000 người và cướp đi sinh mạng của ít nhất 4.291 người, chủ yếu tại Trung Quốc đại lục.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: CNN

BBC trích dẫn lời ông Ghebreyesus nhấn mạnh: "WHO đã liên tục đánh giá sự bùng phát của bệnh và chúng tôi vô cùng quan ngại, cả về mức độ lây lan đáng báo động và tính nghiêm trọng của bệnh cũng như mức độ thiếu hành động ứng phó đáng cảnh báo. Chúng tôi do đó đánh giá Covid-19 hội đủ các đặc điểm là đại dịch".

Tuy nhiên, ông Ghebreyesus lưu ý, việc coi Covid-19 là đại dịch không thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do virus corona chủng mới này gây ra. Cách phân loại mới cũng không thay đổi những gì WHO đang làm và những gì các quốc gia nên làm.

WHO hàng ngày vẫn kêu gọi các nước trên thế giới thực thi các hành động khẩn cấp và tích cực nhằm phòng chống Covid-19.

Trước đây, ông Ghebreyesus từng nhiều lần cảnh báo về việc virus corona chủng mới đang lây lan quá nhanh và trở thành mối đe dọa "hiện hữu" với nhiều nơi trên thế giới. Song, quan chức này cũng bày tỏ lạc quan về việc sẽ kiểm soát được dịch bệnh.

Tuấn Anh