“Vua hài” Nhật Bản - Shimura Ken qua đời vì Covid-19

Theo tờ Japan Times đưa tin, ngày 30/3, Shimura Ken - được mệnh danh là "vua hài" Nhật Bản được thông báo đã qua đời ở tuổi 70 vào ngày Chủ Nhật (29/3). Được biết, ông Shimura Ken trút hơi thở cuối cùng sau khoảng thời gian nhập viện điều trị vì nhiễm Covid-19.

Danh hài kỳ cựu Nhật Bản - ông Shimura Ken qua đời vì Covid-19

Vào ngày 20/3 vừa qua, sau khi có dấu hiệu sốt cao và được cơ quan y tế chẩn đoán viêm phổi cấp. Ông Shimura Ken đã tiến hành xét nghiệm dịch bệnh, đến ngày 23/3 thì có kết quả báo cáo ông đã dương tính với virus Corona chủng nCoV. Ông Shimura Ken là người nổi tiếng đầu tiên ở làng giải trí Nhật Bản qua đời vì Covid-19.

Ông Shimura Ken không chỉ được biết đến là "danh hài quốc dân" ở xứ sở mặt trời mọc, mà còn là thành viên kỳ cựu của một ban nhạc rock, cũng như tham gia vào nhóm hài The Drifters vào những năm 1970 - 1980.

Ông được sinh ra và lớn lên ngay tại thành phố Tokyo, tên thật của ông là Yasunori Shimura. Tên tuổi của ông được mọi người biết đến nhiều hơn sau lần thay thế Chu Arai trong bộ phim Bánh trôi (1974). Thời điểm đó, ông Shimura Ken chỉ vừa tốt nghiệp trung học.

Ban nhạc rock có sự góp mặt của "vua hài" xứ sở mặt trời mọc được thành lập bởi nam diễn viên quá cố Chosuke Ikariya cùng 4 người khác vào năm 1964. Năm 1966, ban nhạc thu hút sự chú ý và được mệnh danh là "The Beatles của Nhật Bản".

Ông Shimura Ken là người nổi tiếng đầu tiên tại Nhật Bản qua đời vì dịch bệnh

Ông Shimura Ken bắt đầu "đánh lẻ" trong sự nghiệp nổi tiếng của mình thông qua chương trình hài kịch châm biếm được phát sóng trên truyền hình thời lượng vàng của "Hachijidayo Zeninshugo" vào năm 1969.

"Vua hài" Nhật Bản để lại ấn tượng trong lòng khán giả nhờ những câu đùa hài hước, nói nhại lại những nhân vật nổi tiếng, điệu nhảy Mustache và ca khúc "Hig Higimimurayama Ondo" - bài hát gợi nhắc về quê hương của ông ở phía tây thành phố Tokyo.

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Shimura Ken nổi tiếng nhất phải kể đến khi hóa thân thành nhân vật như Baka Tonosama (chúa tể ngốc nghếch), Henna Ojisan (người chú kỳ lạ). Từ năm 2006, ông Shimura Ken trở thành người đứng đầu đoàn kịch trong chương trình biểu diễn sân khấu Shimurakon (tinh thần Shimura).

Ông nổi tiếng thông qua những vai diễn gây cười đầy châm biếm, có tài ứng biến ngay trên sân khấu

Chia sẻ về sự nghiệp tạo nên tiếng cười của mình, ông Shimura Ken từng nói trong quyển hồi ký về việc lấy cảm hứng trình diễn từ diễn viên hài nổi tiếng nước Mỹ - Jerry Lewis.

Ông khiến khán giả "nhớ mặt gọi tên" nhờ sự biến hóa của gương mặt hài hước và khả năng ứng biến gây cười dù rằng lời thoại không có trong kịch bản trước đó. Nam diễn viên nổi tiếng mang dòng máu lai giữa Nhật Bản và Đại Loan - Kim Thành Vũ từng chia sẻ, danh hài Shimura Ken là thần tượng của mình.

Nam diễn viên nổi tiếng xứ Đài từng chia sẻ ông Shimura Ken là thần tượng của mình

Trong những năm tháng cuối đời, ông Shimura Ken được báo cáo đã từng phẫu thuật căn bệnh ung thư phổi vào năm 2016 trước khi mắc phải dịch bệnh Covid-19. Năm 2018, ông Shimura Ken cũng từng nhập viện cấp cứu liên quan đến gan. Đầu năm 2020, ông cũng trải qua cuộc phẫu thuật Polyp đại trực tràng.

Trong khoảng thời gian cuối đời, ông Shimura Ken thường bị bệnh, nhiều lần trải qua phẫu thuật trước khi nhập viện điều trị dịch Covid-19

Khoảng thời gian trước khi nhập viện cách ly vì dịch bệnh, ông Shimura Ken góp mặt trong chương trình "Tensai! Shimura Dobutsuen". Ngoài ra, ông cũng dự kiến đã bắt đầu một dự án sản xuất phim ảnh mới dựa trên quyển sách "The Name Above the Title" (tạm dịch: Cái tên phía trên tựa đề).

Thiên Trúc