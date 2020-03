Vụ hiếp dâm tập thể ở Quảng Nam: Các đối tượng khai gì?

Các quyết định đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. 4 bị can bị bắt tạm giam 4 tháng gồm: Phạm Phú Quốc (15 tuổi), Lương Kỳ Dương (14 tuổi), Trần Hoàn Nhân (15 tuổi) và Phan Quốc Toàn (14 tuổi).



Tối hôm 19/3, nhóm thiếu niên nói trên tình cờ gặp Hoa (15 tuổi) và Lan (16 tuổi, tất cả cùng trú huyện Nông Sơn), nên rủ đến đoạn đường bê-tông vắng nói chuyện. Trong đó, Lan ngồi tâm sự với Dương, Hoa ngồi nói chuyện với 3 người còn lại cách đó khoảng 50m.



Lúc này, Toàn, Quốc và Nhân bất ngờ khống chế Hoa rồi thay phiên nhau hiếp dâm nạn nhân. Khi Hoa định kêu Lan thì bị Dương đi đến dùng tay bịt miệng. Thấy có ánh đèn pin, sợ bị phát hiện, nhóm nam thiếu niên chở Hoa và Lan về nhà.



Khi nghe con gái thuật lại sự việc, cha của Hoa đến Công an huyện Nông Sơn trình báo. Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý theo thẩm quyền.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, các đối tượng và nạn nhân mới chỉ học lớp 8, lớp 9. Trong đó, Dương không hiếp dâm Hoa nhưng lại có hành vi bịt miệng nạn nhân nên bị khởi tố với vai trò giúp sức.



Các bị can cũng khai nhận, trưa 19/3, nhóm này đã bàn bạc, mua bao cao su và ý định sẽ thực hiện hành vi đồi bại với một người khác. Tuy nhiên, người này không đi, 4 bị can gặp Hoa và rủ thiếu nữ đi chơi. Hoa nghĩ là bạn bè nên đi cùng thì bị các đối tượng hiếp dâm.



*Tên 2 thiếu nữ đã được thay đổi

Hồ Ca