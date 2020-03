Vụ bác sĩ mắc Covid-19: "Suốt ngày quần quật trong khoa, chắc chắn có lúc sơ hở"

Tại buổi làm việc với BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào chiều nay 24/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, ở Việt Nam nếu như giai đoạn 1 chủ yếu là người trẻ mắc Covid-19 thì giai đoạn 2 có cả người cao tuổi, người mắc các bệnh lý nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, COPD) giống như nhiều nước hiện nay.

“Vì thế, diễn biến dịch của đợt này có khó khăn hơn so với trước”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận định.

Trong khi đó, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương PGS.TS Phạm Ngọc Thạch cho biết thời gian qua số lượng bệnh nhân Covid-19 đến bệnh viện đông hơn, đa dạng về độ tuổi.

“Số lượng bệnh nhân đông, mật độ tương đối nhiều, ca bệnh diễn biến thường xuyên, cán bộ y tế tiếp xúc thường xuyên nên thời gian qua tại bệnh viện có một bác sĩ mắc bệnh.

Cán bộ y tế này thường xuyên tiếp xúc ngay từ giai đoạn 1, làm ở khu vực cách ly, phòng áp lực âm đông bệnh nhân dương tính. Đây là trường hợp đáng buồn với nhân viên của bệnh viện”, PGS.TS Phạm Ngọc Thạch nói.

Bác sĩ đầu tiên của Việt Nam (BN 116) mắc Covid-19 thuộc khoa Cấp cứu, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân nhiễm bệnh trong quá trình tham gia khám sàng lọc các bệnh nhân nghi mắc Covid-19 đến bệnh viện, điều trị những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng.

Nhận định về nguyên nhân nam bác sĩ mắc bệnh do nhiễm chéo từ người bệnh, PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho rằng trong quá trình thao tác có thể bác sĩ tiếp xúc gần với đường thở của bệnh nhân Covid-19 nên đã lây virus.

Sau tai nạn nghề nghiệp với bác sĩ Khoa Cấp cứu, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn bày tỏ sự thông cảm khi các y bác sĩ đã phải tham gia cuộc chiến chống Covid-19 kéo dài hơn 2 tháng qua.

“Suốt ngày quần quật trong khoa, thay đồ rồi vào điều trị cho bệnh nhân. Ngày nào công việc cũng như thế thì chắc chắn sẽ có lúc sơ hở”, Thứ trưởng Sơn nói.

Vì thế, Thứ trưởng đề nghị Bệnh viện cần nghiên cứu lại, tổ chức nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn trực tiếp xuống khoa phòng theo dõi để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về nhiễm khuẩn.

Đặc biệt là các nhân viên y tế khi thực hiện các thủ thuật can thiệp trên bệnh nhân, đặc biệt là can thiệp đường thở… thì cần kiểm tra chéo để đảm bảo an toàn.

Thứ trưởng mong muốn tình trạng lây nhiễm từ người bệnh sang nhân viên y tế giảm thiểu một cách tối đa trong môi trường bệnh viện. Bệnh viện cần có kế hoạch về nguồn nhân lực, huy động từ các khoa khác, luân chuyển cán bộ y tế trong trường hợp dịch còn kéo dài.

Về cách ly với chính cán bộ y tế, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng có thể lựa chọn hình thức cách ly tại bệnh viện, cán bộ y tế ăn, ngủ lại tại bệnh viện trong giai đoạn hiện nay. Bệnh viện còn rộng, có thể bố trí một khu riêng cho cán bộ y tế nghỉ ngơi hoặc sắp xếp một cơ sở cư trú gần bệnh viện, trường hợp khó khăn thì có thể cách ly tại nhà nhưng phải tuyệt đối tuân thủ yêu cầu.

Đồng tình với quan điểm này, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh, cán bộ y tế nhiễm bệnh là điều không ai mong muốn nhưng đã xảy ra. Do đó, đề nghị bệnh viện rà soát lại toàn bộ các quy trình theo đúng quy định của Bộ Y tế, kiểm tra việc thực hiện của các khoa phòng, thậm chí có biện pháp kỷ luật với nơi nào làm không đúng.

