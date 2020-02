'Vô vàn' lợi ích cho sức khỏe của khế

Theo nghiên cứu, trong 100g khế có chứa 34,4mg vitamin C, 1g protein, 133mg kali, 10mg magiê, 2mg natri, 61 IU vitamin A, 3mg canxi và 0,1 mg sắt. Khế cũng giàu chất xơ, calo, carbohydrate và một lượng lớn chất chống oxy hóa như các hợp chất polyphenolic, axit gallic, quercetin và epicatechin. Ăn khế thường xuyên sẽ mang lại những lợi ích này.



Ngăn ngừa ung thư

Các nhà nghiên cứu cho biết khế là loại trái cây có khả năng chống lại tế bào ung thư. Khế chứa các hợp chất polyphenolic có khả năng chống lại tác động gây đột biến của các gốc tự do và loại bỏ chúng khỏi cơ thể, từ đó ngăn ngừa các triệu chứng của ung thư gan. Ngoài ra, khế còn chứa một lượng chất xơ đáng kể giúp làm sạch ruột, do đó làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết.



Tăng cường khả năng miễn dịch



Vitamin C trong quả khế có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch bằng cách ngừa ho, sốt, loét và đau họng hiệu quả. Ăn khế cũng giúp cơ thể tăng sản xuất các tế bào bạch cầu.



Tốt cho tim mạch



Lượng kali và natri phong phú trong quả khế giúp duy trì huyết áp ở mức cân bằng. Kết quả là nhịp tim của bạn hoạt động tốt hơn, lưu lượng máu trong cơ thể cũng ổn định hơn.



Giảm cân lành mạnh



Trong một quả khế chỉ chứa 31 calo, cơ thể bạn sẽ không tiêu thụ năng lượng ở mức cao. Chất xơ dồi dào trong quả khế cũng giúp bạn no lâu. Tác dụng giảm cân từ quả khế còn nhờ khả năng tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.



Cải thiện tiêu hóa



Chất xơ cực kỳ cần thiết để bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ăn khế sẽ giúp bạn ngăn ngừa các vấn đề rối loạn tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, đầy hơi. Đồng thời khế giúp quá trình hấp thu chất dinh dưỡng diễn ra nhanh chóng.



Phòng bệnh da liễu



Đặc tính kháng khuẩn và chống viêm của quả khế có thể ngăn ngừa các bệnh về da như viêm da, chàm cũng một số chứng bệnh da liễu khác.



Tốt cho người bị tiểu đường

Sự hiện diện của chất xơ trong quả khế làm chậm quá trình giải phóng glucose vào máu sau khi ăn. Hoạt động này giúp kiểm soát nồng độ insulin trong cơ thể, đặc biệt tốt cho người tiểu đường.



Tốt cho làn da và mái tóc



Khế còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như các hợp chất polyphenolic, axit gallic và quercetin giúp chống lại tác động của stress và ngăn chặn thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Ăn khế cũng làm giảm quá trình lão hóa da, giúp tóc chắc khỏe.



Có thể thấy, việc ăn khế thường xuyên cũng là một trong những cách giúp bạn tăng cường sức khỏe. Bạn nên rửa sạch khế và ăn toàn bộ mà không cần gọt vỏ. Loại quả này có thể dùng làm món tráng miệng, thêm vào các món salad, các món trộn hoặc nấu canh hoặc thậm chí uống nước ép khế để cơ thể nhận được nhiều dưỡng chất.

Minh Cát/phunusuckhoe.vn