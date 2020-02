Việt Nam có nhiều doanh nghiệp Viễn thông, CNTT đủ sức làm Chính phủ điện tử

Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về kết quả triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 cho thấy, việc xây dựng CPĐT đã đạt được những kết quả tích cực.

Nghị quyết số 17/NQ-CP thể hiện quyết tâm xây dựng CPĐT hiện thực hóa chủ trương Chính phủ phục vụ, kiến tạo. Nghị quyết thể hiện sự kết hợp giữa văn bản Chiến lược và Kế hoạch thực thi CPĐT, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm triển khai CPĐT.

Tính đến nay, trong các cấu phần xây dựng CPĐT đã có những chuyển biến cơ bản trong việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019, rất gần so với mục tiêu 2020 là 90%.

Nguyên nhân chính của sự chuyển biến cơ bản này là do Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước khẳng định, văn bản điện tử đã ký số gửi nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay thế cho việc gửi, nhận văn bản giấy.

Năm 2019 cũng đánh dấu việc khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia ngày 12/3/2019, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) ngày 24/6/2019.

Tiếp đó là việc khai trương Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành bảo hiểm xã hội, kết nối với Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) để liên thông thủ tục cấp giấy đăng ký khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Khi triển khai toàn quốc, số lượng hồ sơ xử lý liên thông đạt khoảng 8.000 hồ sơ/1 ngày.

Kết quả này nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trong đó Bộ TT&TT chịu trách nhiệm phối hợp, thúc đẩy triển khai và kết nối, liên thông. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được quan tâm thông qua tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tăng từ 3% năm 2018 lên 27% năm 2019.

Trong khi đó, Hệ tri thức Việt số hóa để kết nối, chia sẻ tri thức cho các tầng lớp xã hội trong thời đại số cũng đã được phát triển. Đến nay, dữ liệu mở có hơn 100.000 dataset; ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trong lĩnh vực giáo dục có hơn 10.000 câu.

Năm 2019, Hệ tri thức Việt số hóa có bước phát triển mạnh mẽ với sự kiện khai trương bản đồ Vmap có hơn 24 triệu địa chỉ, tạo nền bản đồ cho các ứng dụng kinh tế - xã hội, góp phần phát triển thương mại điện tử và Hệ thống thông tin nhân đạo điện tử (iNhandao) tin học hóa hoạt động hội chữ thập đỏ, phát triển nền tảng thiện nguyện số.

Cuối năm 2019, Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng được đưa vào vận hành ngày 9/12/2019, là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tra cứu thông tin, giám sát tình trạng giải quyết thủ tục hành chính và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp chức năng đăng nhập một lần (SSO) để thực hiện thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã góp phần chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hạn chế việc đầu tư dàn trải, tăng cường quản lý nhà nước, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia hỗ trợ nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Cũng nhờ đó tỷ lệ DCVTT mức 4 tăng hơn hai lần, từ 4,55% năm 2018 lên 10,76% năm 2019. DVCTT của một số lĩnh vực có hiệu quả cao như các dịch vụ thuế (99,8% doanh nghiệp khai thuế điện tử), hải quan (99,7% doanh nghiệp thực hiện hải quan điện tử), kho bạc (80% đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tại kho bạc nhà nước tỉnh, quận, thị xã); đăng ký kinh doanh (75% đăng ký doanh nghiệp qua mạng), lĩnh vực công thương (DVCTT mức độ 3, 4 tương ứng 99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ Công Thương).

Đặc biệt, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành sau 6 năm nghiên cứu, xây dựng đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT, rút ngắn khoảng 30% số bước thực hiện.

Nghị định 73 đã bổ sung quy định đối với sản phẩm, dịch vụ CNTT chưa có sẵn trên thị trường, chủ đầu tư được lựa chọn doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất giải pháp, triển khai thử nghiệm. Sau khi thử nghiệm thành công thì tiến hành thủ tục thuê hoặc đầu tư theo quy định. Quy định này cho phép triển khai nhanh các ứng dụng CNTT mới, chưa có sẵn trên thị trường.

Đồng thời việc tuyên bố các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng cũng là bước tiến rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho CPĐT. Các công nghệ nền tảng khác của CPĐT như trục liên thông văn bản, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, điện toán đám mây cũng do các công ty Việt Nam làm chủ.

Ngoài ra, theo báo cáo của Bộ TT&TT, chiến lược “Make in Vietnam” với tinh thần làm sản phẩm công nghệ Việt Nam đã khích lệ nhiều công ty công nghệ số Việt Nam tham gia phát triển các giải pháp, các ứng dụng CPĐT. Việt Nam có nhiều doanh nghiệp Viễn thông, Công nghệ thông tin lớn mạnh có đủ sức làm CPĐT. Đây là thuận lợi rất lớn để xây dựng thành công CPĐT tại Việt Nam.

Nguyễn Tuân