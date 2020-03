“Việt Nam cần bạn ngay bây giờ!”: Nhiều người nước ngoài đi hiến máu

Theo đại diện Viện Huyết học và truyền máu trung ương, với phương châm “Hiến máu an toàn, đừng ngại Covid”, trong thời điểm chống dịch, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tăng cường đảm bảo an toàn truyền máu theo tiêu chí 3: An toàn cho người hiến máu, an toàn cho người bệnh nhận máu, an toàn cho nhân viên y tế

Viện cũng khuyến cáo người hiến máu thực hiện một số biện pháp sau: Đeo khẩu trang khi đi hiến máu, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay nhanh có cồn sát khuẩn trước khi đăng ký hiến máu, thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế và tình nguyện viên tại điểm hiến máu.

Đọc kỹ và trả lời trung thực các câu hỏi trong phiếu đăng ký hiến máu và phiếu khai báo về tình trạng sức khỏe đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Thông báo kịp thời cho đơn vị tiếp nhận máu về các triệu chứng lâm sàng như ho, sốt, khó thở… mới xuất hiện trong vòng 14 ngày sau khi hiến máu hoặc nhớ ra sau khi đã hiến máu.