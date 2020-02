Từ phát ngôn dậy sóng của CEO Pega, truy tìm "ông chủ" đứng sau xe điện Pega

Doanh nhân Đoàn Ngọc Linh sinh năm 1981, được giới thiệu là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xe điện toàn cầu Pega LTT (tiền thân là HKbike); Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ 30 Shine (chuỗi salon tóc nam 30 Shine).

Tuy nhiên, ít ai biết rằng đứng sau Pega và 30 Shine là một doanh nhân kín tiếng, đó là ông Phan Minh Tâm – Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Giản Đơn (STI).

Pega và 30 Shine chỉ là hai trong số hàng chục thương hiệu được STI Holdings đầu tư và sở hữu, trong đó nổi bật nhất phải kể đến: 24h Media (vận hành trang web 24h.com.vn); SieuViet Group (công ty chủ quản 4 website tìm việc làm: Timviecnhanh.com, Vieclam24h.vn và Viectotnhat.com, Mywork.com.vn); AnyCar (công ty sở hữu 7 showroom mua bán xe ô tô cũ tại Hà Nội và TP.HCM);...

Sinh năm 1969, sau khi tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, ông Phan Minh Tâm đã giữ chức vụ Giám Đốc Kinh Doanh tại FPT. Tuy nhiên, năm 2004 ông bất ngờ rời bỏ FPT để khởi nghiệp với 24H trong sự ngờ vực của những người xung quanh.

Câu chuyện thành công với 24H đã thôi thúc ông Tâm mở rộng đầu tư đa lĩnh vực, đầu tư vào các startups, qua đó tạo nên STI Holdings hiện nay.

Với các startup đã được STI đầu tư, ông Phan Minh Tâm chính là Shark Tâm, nhưng vì không “nổ” như Shark Tank nên tên tuổi của Shark Tâm chỉ được biết đến bởi người trong nghề mà thôi.

Mới đây, xe điện Pega – một trong những công ty được ông Tâm rót vốn đầu tư được chú ý bởi những phát ngôn gây sốc của CEO Đoàn Ngọc Linh. Cụ thể, sau khi Pega ra mắt chiếc xe máy điện eSH với kiểu dáng và tên gọi gần giống với chiếc xe SH của Honda, đồng thời trực tiếp so sánh với chiếc xe SH.

Honda Việt Nam cho rằng hành vi quảng cáo xe eSH của Pega thực hiện bằng “phương pháp so sánh trực tiếp” đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của HVN, làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh và thương hiệu xe SH do HVN sản xuất (so sánh đưa ra các tiêu chí so sánh về độ an toàn, tiếng ồn xe gây ra, mức độ ô nhiễm môi trường, khả năng vận hành, chống nước…).

Theo Honda Việt Nam, Pega đã vi phạm các quy định hiện hành (khoản 7, 9, 10, 12 điều 8 Luật Quảng cáo 2012 và điểm b khoản 5 điều 45 của Luật cạnh tranh 2018).

Chính vì vậy, HVN yêu cầu công ty Pega phải chính thức công khai ra văn bản thông báo sửa chữa nội dung buổi ra mắt được livestream tại fanpage của Pega trên mạng xã hội Facebook (gỡ bỏ lời nói, hình ảnh so sánh trực tiếp với Honda SH) và thông báo này phải được đăng tải trên fanpage của Pega trên Facebook cũng như các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, Honda cũng yêu cầu Pega gỡ bỏ các quảng cáo, bài đăng có nội dung liên quan và chấm dứt sử dụng các thông tin liên quan đến Honda SH cũng như phải cam kết không sử dụng lại trong tương lai.

Phát biểu trước báo giới, ông Đoàn Ngọc Linh nói: “Tôi thách Honda khiến chúng tôi chết được đấy.” Đồng thời cho rằng "việc so sánh trực tiếp giữa hai sản phẩm với nhau là điều hết sức bình thường trong giới công nghệ, giống như CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng khi ra mắt Bphone cũng đã so sánh với iPhone của Apple.”

Theo ông Lại Tiến Mạnh, một chuyên gia hàng đầu về thương hiệu, cho rằng việc Pega eSH “nhái” Honda SH chẳng khác nào “lấy que chọc ấm tích ngựa”.

“Chưa biết bạn chuẩn bị về luật như thế nào, nhưng thách thức đối thủ công khai kiểu này không bao giờ là cách hành xử của các thương hiệu lớn. Làm liều với luật là một trong những con đường dẫn đến thất bại nhanh nhất.” – ông Lại Tiến Mạnh nói.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc cố tình lôi Honda Việt Nam vào cuộc cùng những phát ngôn gây sốc của CEO Pega đều nằm trong tính toán của công ty này nhằm thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn đối với thương hiệu này. Nghi vấn này không phải không có cơ sở khi năm ngoái Pega từng bị chỉ trích vì clip đốt xe của "giang hồ mạng" Ngô Bá Khá, tức Khá "Bảnh".

Trong clip này, Khá "Bảnh" chê chiếc xe tay ga của mình tốn xăng và quyết định đập phá, rồi đốt. Thậm chí thanh niên này không ngần ngại tuyên bố làm như vậy để được thưởng xe máy điện mới.



Mặc dù Pega phủ nhận và khẳng định đây là hành vi tự phát của cá nhân Khá "Bảnh", thế nhưng ngay sau đó cư dân mạng phát hiện email được gửi từ nhân viên Pega gửi cho các KOLs với nội dung: "Đợt này bên chị đang chạy chiến dịch đập xe máy đổi xe điện và muốn làm clip đập xe sau đó đổi xe điện. Xe máy sẽ do bên chị tài trợ, mang xe xuống cho bên em. Chị gửi kèm clip mà anh Khá Bảnh đã quay cho bên chị và hiệu ứng đang tốt".

Ngân Giang