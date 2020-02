TT Huế: Bãi tập kết than trái phép bụi mịt mù, gây ô nhiễm ở cảng Chân Mây

Theo ghi nhận, cách vị trí các tàu thuyền cập bến khoảng 500m ở cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) xuất hiện một bãi tập kết than lớn, bên trong có nhà lợp mái tôn cùng hệ thống dây chuyền nghiền than và có xe máy múc đang hoạt động rầm rộ... Đặc biệt, bãi chứa than nằm sát đường dẫn vào cảng Chân Mây (cảng Chân Mây thường xuyên đón các tàu lớn đưa khách du lịch cập bến).

Tuy nhiên, nhiều tháng nay du khách, người dân và các doanh nghiệp hoạt động xung quanh khu vực này bức xúc trước việc bụi bay “mù mịt” tứ phía xuất phát từ bên trong bãi chứa than.

Các tài xế thường xuyên vào đón khách du lịch tại cảng Chân Mây cho biết, bãi chứa than không chỉ khiến bụi bặm bay ra mà sau những "cơn mưa than" kết hợp với nước "đen ngầu" chạy ra đường ảnh hưởng đến việc đi lại, lưu thông và rất mất mỹ quan đối với khách du lịch đi bằng đường biển. “Do có máy móc, xe cộ hoạt động rậm rộ nên ngày nắng thì bụi bay và ngày mưa thì nước với than cùng chạy ra đường – chủ một doanh nghiệp hoạt động ở khu vực cảng Chân Mây xin giấu tên cho biết.

Trao đổi với PV Infonet, ông Hồ Đắc Trường - Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở TN&MT đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện kiểm tra, xác minh và xử lý.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, bãi tập kết than ở cảng Chân Mây là của Công ty cổ phần Lec Group thuê lại kho bãi của Công ty cổ phần cảng Chân Mây có hợp đồng để chứa than. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Lec Group chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng… theo quy định nên chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Ngoài ra, trong thời gian hoạt động bãi tập kết than của Công ty cổ phần Lec Group đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc tiếp đón khách từ các tàu du lịch cập cảng Chân Mây.

Tại công văn số 113/KKTCN-VPĐDKKT về việc xử lý bãi chứa than của Công ty cổ phần Lec Group ở cảng Chân Mây, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Công ty cổ phần Lec Group, Công ty cổ phần cảng Chân Mây khẩn trương xử lý số than tồn đọng và chấm dứt hoạt động chứa than trước ngày 29/2/2020.

