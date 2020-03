Truy tố nhóm giang hồ "Giang 36" bao vây xe chở công an ở Đồng Nai

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục truy tìm, xác minh hành vi và xử lý các đối tượng liên quan. Trong đó, đối tượng Thái "đen" hiện đang bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Về các cán bộ công an liên quan tới sự việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác Trung tá Đinh Tú Anh - đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Trung tá Nguyễn Quang Trường - đội phó Đội Cảnh sát 113 và Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng - cán bộ Đội Cảnh sát 113, điều chuyển tạm thời về Phòng Cảnh sát cơ động để xác minh.