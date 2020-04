Top 10 tỷ phú Việt đồng loạt có chung niềm vui, tín hiệu vượt sóng sau đại dịch

Kết thúc tuần giao dịch (từ 13-17/04), VN-Index tăng 31,66 điểm (4,2%) lên 789,6 điểm. Việc thị trường tiếp tục phục hồi đã giúp cho 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán có thêm cơ hội tích lũy thêm tài sản khi tất cả đều ghi nhận tài sản tăng trong tuần vừa qua.

Theo đó, với 3 phiên tăng và hai phiên giảm giá, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng nhẹ 1,16% khi đóng cửa tuần ở mức giá 96.100 đồng/cp. Điều này đồng nghĩa với việc tài sản của vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng cùng tăng thêm 1,16% thông qua giá trị cổ phiếu VIC nắm giữ.

Cụ thể, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 2.108 tỷ đồng so với cuối tuần trước, đạt mức 184.203 tỷ đồng, củng cố vững chắc ngôi vị người giàu nhất cả trên sàn chứng khoán và ở Việt Nam. Trong khi đó, giá trị cổ phiếu VIC do vợ ông, bà Phạm Thu Hương nắm giữ cũng tăng thêm 166 tỷ đồng, đạt mức 14.516 tỷ đồng, qua đó đứng thứ 5 trong top những người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Người phụ nữ còn lại trong top 10, bà Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ chứng minh cho thiên hạ thấy tài thao lược trong việc từng bước đưa Vietjet Air vượt “bão” Covid-19 mà còn hưởng trọn niềm vui khi HDB và VJC lần lượt tăng giá 7,5% và 7,6%.

Hiện bà Thảo đang vững vàng ở vị trí thứ hai trong danh sách này với tổng giá trị tài sản 24.512 tỷ đồng, tăng 1.732 tỷ đồng so với cuối tuần trước. Đáng chú ý, mức tăng này đã đưa bà trở lại danh sách tỷ phú đô la của Việt Nam.

Vị trí thứ ba và thứ tư vẫn thuộc về bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang khi cả hai ông cùng ghi nhận mức tăng nhẹ lần lượt 138 tỷ đồng (lên 15.684 tỷ đồng) và 175 tỷ đồng (lên 15.449 tỷ đồng) trong khối tài sản là cổ phiếu TCB và MSN. Đáng chú ý, cổ phiếu MSN vừa trải qua 4 phiên giảm giá và chỉ có duy nhất một phiên tăng giá trong tuần vừa qua nhưng cũng giúp mã này tăng 0,6%.

Ở vị trí thứ sáu, ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát- gây ấn tượng hơn cả khi cổ phiếu HPG vừa trải qua chuỗi 6 phiên tăng giá liên tiếp. Riêng trong tuần vừa qua, HPG đã tăng thêm 10% giúp cho ông Long có thêm 1.300 tỷ đồng, lên mức 14.490 tỷ đồng.

Ít biến động như cổ phiếu NVL với 3 phiên đứng giá, 1 phiên giảm giá và chỉ 1 phiên tăng giá nhưng cũng giúp cho ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Novaland – có thêm 133 tỷ đồng.

Theo đó, tài sản của người giàu thứ bảy trên sàn chứng khoán hiện đạt mức 10.059 tỷ đồng, nhỉnh hơn một chút so với người đứng ở vị trí thứ tám – Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng. Hiện giá trị cổ phiếu VIC do bà Hằng nắm giữ đạt 9.694 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với cuối tuần trước.

Vị trí thứ 9 hiện đang do ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch CTCP Vicostone – với giá trị cổ phiếu VCS do ông nắm giữ là 7.797 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT Thế giới Di động – cũng đã trở lại vị trí thứ 10 với khối tài sản trị giá 5.195 tỷ đồng, tăng mạnh 652 tỷ đồng so với cuối tuần trước.

Hiền Anh