Tổng cục Thuế: Thu ngân sách tháng 1 đạt trên 12% dự toán

Số liệu thống kê cụ thể của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2020 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 155.600 tỷ đồng, đạt 12,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 18,5% dự toán, bằng 155,2% so với cùng kỳ chủ yếu do thu từ kết dư chi phí của Liên doanh dầu khí Vietsovpetro năm 2019 nộp trong tháng 1/2020 là 2.735 tỷ đồng; giá dầu bình quân đạt 68USD/thùng, cao hơn 13,3% so với dự toán; sản lượng đạt 8,5% dự toán.

Thu nội địa ước đạt 12,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019. Có 14/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 9%). Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều có mức tăng trưởng 7,8%.

Theo Tổng cục Thuế, tình hình kinh tế năm 2019 duy trì nhịp tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP cả năm đạt 7,02%, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra (tăng 6,7%), sản xuất công nghiệp tăng khá, lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt, chỉ số giá tiêu dùng năm 2019 tăng 2,79%... đã tác động tích cực đến kết quả thu NSNN năm 2019 và tháng 1/2020.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý trong đó yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai đầy đủ các giải pháp, đồng thời phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ những ngày đầu năm. Yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn để đăng ký mức phấn đấu tăng thu thêm so với số dự toán HĐND, UBND đã giao, đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Đồng thời, ban hành quyết định về việc giao dự toán thu NSNN năm 2020 đối với hộ gia đình và cá nhân kinh doanh của 16 tỉnh, thành phố có số thu điều tiết về ngân sách trung ương của Tổng cục Thuế. Ban hành văn bản giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các cục Thuế, mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2020; chỉ đạo các Cục Thuế triển khai giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến các phòng, các Chi cục Thuế, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản thi hành, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách...

Đặc biệt, ngay trong những ngày đầu Xuân Canh Tý, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện chỉ đạo cơ quan thuế các cấp phải bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế, bố trí công chức trực hỗ trợ trực tuyến đối với các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, năm 2019, công tác quản lý kê khai và kế toán thuế, cơ quan thuế đã triển khai Hệ thống khai thuế điện tử tại 63/63 Cục Thuế và 100% số Chi cục Thuế trên cả nước.

Doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt 99,35% số doanh nghiệp đang hoạt động với số hồ sơ tiếp nhận là trên 11,47 triệu hồ sơ; kết nối với 52 ngân hàng thương mại trên cả nước để triển khai thực hiện hệ thống nộp thuế điện tử với số doanh nghiệp tham gia đạt 99,01%. Doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử đạt 93,61% với tổng số hồ sơ hoàn đã tiếp nhận là 19.140 hồ sơ, bằng 95,8% số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Minh Thư